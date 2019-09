Het klimaat redden, de Europese manier van leven verdedigen en de tanden tonen tegen Amerika en China. Maar eerst moet Ursula von der Leyen haar nieuwe Commissie nog door het Europees Parlement geloodst krijgen.

Toen Jean-Claude Juncker vijf jaar geleden zijn Europese Commissie voorstelde, sprak hij over 'de Commissie van de laatste kans'. 'Ofwel brengen we de burgers dichter bij Europa, ofwel mislukken we', orakelde de Luxemburger. Een vluchtelingencrisis, een brexitreferendum en een opstoot van eurosceptische partijen later schuwt ook nieuwbakken Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de grote woorden niet. Europa moet de weg tonen aan de rest van de wereld. Over hoeveel kansen de Europese Commissie daarvoor krijgt, werd niet gecommuniceerd.

...