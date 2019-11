'Waarom gebruikte Macron precies het woord 'hersendood'?', vraagt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck zich af, na de scherpe uithaal van de Franse president naar de NAVO in een interview met The Economist.

Angela Merkel was in alle staten. Toen het Britse blad The Economist vorige week zijn geruchtmakend interview met Emmanuel Macron de wereld instuurde, verloor de Duitse bondskanselier heel even haar gebruikelijk sangfroid. In het interview had de Franse president scherp uitgehaald naar de logheid en de inefficiëntie van de NAVO, die hij 'hersendood' noemde. In een korte, maar scherpe reactie noemde Merkel de woorden van haar Franse collega 'drastisch', en zei ze dat een dergelijke 'uitval' (' Rundumschlag', in mooi Duits) 'onnodig' was. Als Merkel 'onnodig' zegt, bedoelt ze doorgaans 'volstrekt idioot'.

...