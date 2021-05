De Franse president Emmanuel Macron gaat eind deze maand een bezoek brengen aan Rwanda om er samen met president Paul Kagame 'een nieuwe bladzijde te schrijven' over de relaties tussen beide landen. Dat heeft Macron aangekondigd.

Macron zegt dat er tijdens het bezoek onder meer politieke en economische kwesties besproken zullen worden. Ook volksgezondheid zal een onderwerp van gesprek vormen. Of er, in navolging van België, ook verontschuldigingen komen voor de Franse verantwoordelijkheid bij de Rwandase genocide, wilde Macron niet meedelen. 'Wat ik te zeggen heb, zal ik op het moment zelf zeggen', klonk het.

De rol van Frankrijk voor, tijdens en na de Rwandese genocide van 1994, vormt al jarenlang een struikelblok voor de goede relaties tussen beide landen. De diplomatieke betrekkingen tussen Parijs en Kigali werden van 2006 tot 2009 zelfs volledig verbroken. In maart had een rapport van Franse historici nog geconcludeerd dat Parijs 'overweldigende verantwoordelijkheden' had in de Rwandese genocide. Begin deze week had de Rwandese president laten weten dat de twee landen met het rapport 'goede fundamenten hadden om een goede relatie op te bouwen'.

Lees ook: Waarom de strijd om het Elysée nog best spannend kan worden

Macron zegt dat er tijdens het bezoek onder meer politieke en economische kwesties besproken zullen worden. Ook volksgezondheid zal een onderwerp van gesprek vormen. Of er, in navolging van België, ook verontschuldigingen komen voor de Franse verantwoordelijkheid bij de Rwandase genocide, wilde Macron niet meedelen. 'Wat ik te zeggen heb, zal ik op het moment zelf zeggen', klonk het. De rol van Frankrijk voor, tijdens en na de Rwandese genocide van 1994, vormt al jarenlang een struikelblok voor de goede relaties tussen beide landen. De diplomatieke betrekkingen tussen Parijs en Kigali werden van 2006 tot 2009 zelfs volledig verbroken. In maart had een rapport van Franse historici nog geconcludeerd dat Parijs 'overweldigende verantwoordelijkheden' had in de Rwandese genocide. Begin deze week had de Rwandese president laten weten dat de twee landen met het rapport 'goede fundamenten hadden om een goede relatie op te bouwen'.