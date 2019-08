Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap, ontkent maandag dat het mensenrechten heeft geschonden van immigranten aan de buitengrenzen van de EU en op deportatievluchten. Dat laat het agentschap maandag weten.

Volgens interne Frontex-documenten die de Duitse omroep ARD, de Britse krant The Guardian en mensenrechtenonderzoekscentrum Correctiv in handen kregen, heeft het bureau de ogen gesloten voor mensenrechtenschendingen van immigranten aan de buitengrenzen van de EU, onder andere in Bulgarije, Hongarije en Griekenland.

Bij sommige immigranten zou er naar verluidt overmatig geweld en pepperspray zijn gebruikt en anderen zouden zijn gebeten door honden. Naar verluidt gebeurden er ook overtredingen op deportatievluchten, waarbij niet-begeleide minderjarigen werden gedeporteerd en te veel handboeien werden gebruikt.

Frontex ontkent categorisch elke betrokkenheid van zijn officieren bij schendingen van de fundamentele rechten, liet het bureau weten in een e-mail.

'Frontex veroordeelt elke vorm van onmenselijke behandeling en elke andere vorm van geweld die illegaal is op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het agentschap heeft tot nu toe geen klachten ontvangen over Frontex-medewerkers. Alle Frontex-medewerkers 'zijn gebonden aan de gedragscode', die hen verplicht elk incident te melden waarvan zij geloven dat er mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden. Dergelijke klachten zijn in het verleden ingediend en onmiddellijke actie van het agentschap volgde', aldus Frontex.

Tegelijkertijd heeft het agentschap 'niet de autoriteit over het gedrag van de nationale grenspolitie, noch heeft het de bevoegdheid om onderzoeken uit te voeren op het grondgebied van de EU-lidstaten', luidde het voorts.

Een woordvoerster van de Europese Commissie bevestigde de rapporten te hebben gezien en zei dat het dergelijke beschuldigingen zeer ernstig neemt.

'Elke vorm van geweld of misbruik tegen migranten en vluchtelingen is onaanvaardbaar. We zullen nu contact opnemen met het Europees grens- en kustwachtagentschap, dat deze beschuldigingen zal onderzoeken om te bepalen of deze rapporten waar zijn en op de juiste manier opvolgen', zei Mina Andreeva maandag in Brussel.

Nog volgens Andreeva zijn de mechanismen voor het reguleren van rechten van Frontex de afgelopen jaren versterkt. 'De rol van de Europese grens- en kustwacht is het ondersteunen van nationale grenswachten bij het beheer van de buitengrenzen van de EU. Het agentschap neemt de verantwoordelijkheid van de lidstaten niet over om hun grenzen te beschermen in overeenstemming met EU- en internationaal recht.'