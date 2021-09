Nederland heeft een nieuwe informateur in het kader van de moeizame pogingen om een nieuwe regering op de been te brengen: Johan Remkes.

De ervaren politicus van de rechtsliberale regeringspartij VVD van premier Mark Rutte zal de komende dagen allereerst praten met alle zes de partijen die de afgelopen maanden geen overeenstemming konden vinden over een meerderheidscoalitie. Daarmee wil hij een poging doen om de vorming van een minderheidsregering op weg te helpen. Een constructieve houding van al die partijen is volgens hem nodig om zo'n minderheidsvariant kans van slagen te geven.

Remkes spreekt woensdag met partijleiders Rutte, Sigrid Kaag van de linksliberale D66 en Wopke Hoekstra van het christendemocratische CDA. Het ligt voor de hand dat een minderheidscoalitie bestaat uit een combinatie uit die drie partijen. Donderdag gaat hij om tafel met Lilianne Ploumen van de sociaaldemocratische PvdA, Jesse Klaver van GroenLinks en Gert-Jan Segers van de christelijk-sociale ChristenUnie. 'Ik sluit zeker niet uit dat ik later ook nog met andere partijen kom te spreken', aldus de voormalige VVD-minister.

Succes niet gegarandeerd

In een eerste toelichting op zijn opdracht zei Remkes dat succes niet gegarandeerd is. Het is aan de partijen om stappen te zetten om uit de impasse te komen. Dat betekent wat hem betreft dat het gedaan moet zijn met elkaar uitsluiten. 'Als die houding zo blijft, dan ben ik er snel klaar mee.' Hij verwacht overigens dat de partijen zich verantwoordelijk zullen opstellen.

Remkes wil zorgvuldig te werk gaan, maar zal 'niet meer tijd nemen dan nodig'. Hij wil geen deadline stellen, 'maar in de loop van oktober moet wel een hoop duidelijk zijn'. Er zijn dringende problemen die om een oplossing vragen. Ook zelf heeft hij ook andere dingen te doen. Hij werd eerder dit jaar aangesteld als waarnemend provinciegouverneur in Nederlands Limburg, waar hij een diepe bestuurscrisis op te lossen heeft.

Persoonlijke blokkades

Het parlement steunde dinsdag na een lang debat een voorstel om Remkes de mogelijkheden voor een minderheidsregering te laten onderzoeken. Na meer dan vijf maanden vruchteloos onderhandelen moest de vorige informateur, Mariëtte Hamer (PvdA), concluderen dat er geen mogelijkheden zijn voor een meerderheidsrgering. Meerdere persoonlijke blokkades die partijen opwerpen zijn daarvan de oorzaak.

VVD en CDA willen niet onderhandelen met zowel de PvdA als GroenLinks, terwijl die twee partijen juist niet zonder elkaar willen komen praten. D66 wil niet verder met de ChristenUnie, en die partij heeft zelf laten weten weinig te zien in het document op hoofdlijnen dat de twee liberale partijen afgelopen zomer samen schreven.

In Nederland ligt de macht in de Tweede Kamer, het 'lagerhuis' van het Nederlandse parlement. Er zijn 150 zetels, voor een meerderheid zijn dus 76 zetels vereist.

De VVD is de grootste partij met 34 zetels; Als grote winnaar van de jongste parlementsverkiezingen staat D66 tweede met 24 zetels. Van de partijen met wie Remkes in eerste instantie wil praten heeft het CDA 15 zetels, de PvdA 9, GroenLinks 8 en de ChristenUnie 5 zetels.

