De familie van Walter Lübcke, een christendemocratische Duitse politicus die in 2019 vermoord werd door een rechtsextremist, heeft beroep aangetekend tegen de uitkomst van het proces. Dat heeft een woordvoerder van de familie woensdag bekendgemaakt. De familie is het oneens met de milde straf voor een medeverdachte.

De politicus van de CDU werd op 3 juni 2019 kort na middernacht in de veranda van zijn woning in Wolfhagen-Istha, nabij Kassel, aangetroffen met een schotwonde in het hoofd. De dader, de 47-jarige Stephan Ernst, kreeg onlangs levenslang voor de moord. Zijn motief was politiek geïnspireerd, want Ernst was het oneens met de politicus zijn standpunt over vluchtelingen. Na de beslissing van bondskanselier Angela Merkel in oktober 2015 om de grenzen open te stellen voor honderdduizenden Irakezen en Syriërs, verdedigde Lübcke namelijk de rechten van vluchtelingen.

'Nazicoach'

Een tweede verdachte in de zaak, Markus H., werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord. Hij kreeg wel een voorwaardelijke celstraf voor het bezit van wapens. De Lübcke-familie is het echter niet eens met de beslissing van de rechtbank. Ze beschouwen hem als de 'nazicoach' van Ernst en zeggen dat hij hem heeft aangezet tot de moord. Ook de federale aanklagers en de twee verdachten hebben al beroep aangetekend tegen het eind januar uitgesproken vonnis.

