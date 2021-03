Al voor de coronapandemie leefde bijna één kind op vier in de Europese Unie in een gezin dat met het risico op armoede of sociale uitsluiting wordt geconfronteerd. Om hen meer kansen te bieden wil de Europese Commissie een Europese kindergarantie in het leven roepen.

Al voor de coronapandemie leefde bijna één kind op vier in de Europese Unie in een gezin dat met het risico op armoede of sociale uitsluiting wordt geconfronteerd. Om hen meer kansen te bieden, en de vicieuze cirkel van achterstand te doorbreken, wil de Europese Commissie een Europese kindergarantie in het leven roepen.

In 2019 maakten bijna 18 miljoen kinderen (22,2 pct) deel uit van een huishouden waarvoor armoede of sociale uitsluiting dreigt. In vergelijking met hun leeftijdsgenoten zijn deze kinderen gemiddeld minder gezond en doen ze het minder goed op school. De kans is ook groter dat ze later geen goede job vinden en sociaal uitgesloten blijven.

'Dit zou in Europa ondenkbaar moeten zijn. Het afgelopen jaar zijn deze bestaande ongelijkheden nog groter geworden', zo verklaarde eurocommissaris voor Sociale Zaken Nicholas Schmit woensdag bij de presentatie van de allereerste Europese strategie voor kinderrechten.

De kindergarantie vormt de blikvanger van de strategie. De Commissie wil de lidstaten helpen om ervoor te zorgen dat deze kinderen toegang hebben tot essentiële zaken als gezonde maaltijden, onderwijs, gezondheidszorg en adequate huisvesting voor hun gezinnen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over adequate uitrusting voor afstandsonderwijs of gratis toegang tot medische screeningprogramma's.

Bedoeling is dat de lidstaten zes maanden na de goedkeuring van de aanbeveling over de kindergarantie een concreet actieplan indienen. Voor de uitrol kunnen ze beroep doen op geld uit Europese fondsen. Tegen eind 2024 zal de geboekte vooruitgang tegen het licht worden gehouden.

Beste investering in de toekomst

'Kinderen uit de armoede helpen is de beste investering in de toekomst', reageert Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). Ze is tevreden dat de situatie van kinderen nu ook een Europees thema is geworden. 'Laat ons nu maar bewijzen dat het ons menens is met de belofte om te bouwen aan een sociaal Europa.'

Naast gelijke kansen en sociale inclusie besteedt de strategie ook aandacht aan thema's als kinderparticipatie, geweld tegen kinderen, kindvriendelijke justitie, mentaal welzijn en digitale rechten. Ter voorbereiding heeft de Commissie in samenwerking met mondiale kinderrechtenorganisaties 10.000 kinderen om hun mening gevraagd.

Ook Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is ingenomen met het initiatief. Ze dringt wel aan op een nog verdere integratie in het beleid, met kinderrechtenunits in de Commissie en de Europese diplomatieke dienst en een EU-vertegenwoordiger voor kinderrechten. 'De ambitie van de Europese Commissie is er, nu nog de vereiste structuren en middelen.'

Al voor de coronapandemie leefde bijna één kind op vier in de Europese Unie in een gezin dat met het risico op armoede of sociale uitsluiting wordt geconfronteerd. Om hen meer kansen te bieden, en de vicieuze cirkel van achterstand te doorbreken, wil de Europese Commissie een Europese kindergarantie in het leven roepen.In 2019 maakten bijna 18 miljoen kinderen (22,2 pct) deel uit van een huishouden waarvoor armoede of sociale uitsluiting dreigt. In vergelijking met hun leeftijdsgenoten zijn deze kinderen gemiddeld minder gezond en doen ze het minder goed op school. De kans is ook groter dat ze later geen goede job vinden en sociaal uitgesloten blijven. 'Dit zou in Europa ondenkbaar moeten zijn. Het afgelopen jaar zijn deze bestaande ongelijkheden nog groter geworden', zo verklaarde eurocommissaris voor Sociale Zaken Nicholas Schmit woensdag bij de presentatie van de allereerste Europese strategie voor kinderrechten. De kindergarantie vormt de blikvanger van de strategie. De Commissie wil de lidstaten helpen om ervoor te zorgen dat deze kinderen toegang hebben tot essentiële zaken als gezonde maaltijden, onderwijs, gezondheidszorg en adequate huisvesting voor hun gezinnen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over adequate uitrusting voor afstandsonderwijs of gratis toegang tot medische screeningprogramma's. Bedoeling is dat de lidstaten zes maanden na de goedkeuring van de aanbeveling over de kindergarantie een concreet actieplan indienen. Voor de uitrol kunnen ze beroep doen op geld uit Europese fondsen. Tegen eind 2024 zal de geboekte vooruitgang tegen het licht worden gehouden. 'Kinderen uit de armoede helpen is de beste investering in de toekomst', reageert Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). Ze is tevreden dat de situatie van kinderen nu ook een Europees thema is geworden. 'Laat ons nu maar bewijzen dat het ons menens is met de belofte om te bouwen aan een sociaal Europa.' Naast gelijke kansen en sociale inclusie besteedt de strategie ook aandacht aan thema's als kinderparticipatie, geweld tegen kinderen, kindvriendelijke justitie, mentaal welzijn en digitale rechten. Ter voorbereiding heeft de Commissie in samenwerking met mondiale kinderrechtenorganisaties 10.000 kinderen om hun mening gevraagd. Ook Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is ingenomen met het initiatief. Ze dringt wel aan op een nog verdere integratie in het beleid, met kinderrechtenunits in de Commissie en de Europese diplomatieke dienst en een EU-vertegenwoordiger voor kinderrechten. 'De ambitie van de Europese Commissie is er, nu nog de vereiste structuren en middelen.'