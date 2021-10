Op de Europese top in Brussel snijden de staatshoofden en regeringsleiders vrijdag het thema migratie aan.

'Deze discussie is even belangrijk als die over de energieprijzen', zei premier Alexander De Croo voor de start van de vergadering. Donderdag stonden energie en Polen bovenaan de agenda van de leiders.

Migratie

'Solidariteit moet in de twee richtingen gaan', zette De Croo de toon. 'Enerzijds naar de landen in het zuiden, die we willen helpen om de Europese buitengrenzen beter te bewaken. Maar anderzijds moeten alle landen ook helpen met de opvang zelf. Het kan niet zijn dat een klein aantal landen, zoals België, de opvang op zich moeten nemen.'

Ook België voelt de druk van migranten die naar de Europese Unie komen, aldus De Croo. 'We kunnen dit alleen maar aanpakken door samen de buitengrenzen beter te bewaken en irreguliere migratie tegen te houden. Maar wie hulp nodig heeft, moeten we hulp geven. En dat kunnen we met 27 samen.'

107e Europese Raad voor Angela Merkel Europese Raadsvoorzitter Charles Michel richtte zich bij de start van de vergadering vrijdag tot de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Zweedse premier Stefan Löfven, die allebei wellicht voor het laatste op een Europese top aanwezig zijn. Voor Merkel, die 16 jaar bondskanselier geweest is, is het haar 107de Europese Raad. De Croo hoopt dat haar opvolger, wellicht Olaf Scholz (SPD), verder gestalte geeft 'aan de belangrijke rol die Duitsland speelt in de Europese constructie'.

