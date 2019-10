EU-Commissaris geschokt door afschuwelijke omstandigheden in Griekse migrantenkampen

De situatie van migranten in kampen op de Griekse eilanden moet dringend verbeteren want ze is explosief en op de rand van catastrofaal, meldt de Commissaris voor de Rechten van de Mens Dunja Mijatovic donderdag na een vijfdaags bezoek.

Migrantenkamp in Lesbos, Griekenland. © Reuters