Bullmann laat socialistisch fractieleiderschap in Europees Parlement vallen

De Duitser Udo Bullmann stapt uit de race om het fractieleiderschap van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Dat heeft hij maandag laten verstaan in een brief aan zijn collega's, zo is uit goede bronnen vernomen. Een dag voor de geplande verkiezing ligt de weg zo open voor de Spaanse Iratxe Garcia Perez, de enige andere kandidate.

Udo Bullmann © belga