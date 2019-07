Vooraanstaande rebellen binnen de Britse Conservatieve partij overwegen desnoods de koningin naar Brussel te sturen om een vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord af te wenden, zo heeft de Britse openbare omroep BBC bericht.

Volgens het BBC-programma Newsnight zijn Conservatieve tegenstanders van een harde brexit zo bezorgd dat de volgende premier het land zonder echtscheidingsakkoord uit de EU zal loodsen dat ze zelfs een scenario hebben besproken waarin het parlement Queen Elizabeth zou verzoeken om naar een EU-top te gaan.

Daar zou de 93-jarige vorstin een verzoek tot uitstel van de brexit moeten indienen.

Het Verenigd Koninkrijk moet tegen 31 oktober de Europese Unie verlaten. Die deadline kan enkel opgeschoven worden indien alle lidstaten zouden instemmen met een Brits verzoek tot uitstel.

Maar Boris Johnson, de gedoodverfde opvolger van premier Theresa May, wil niet weten van verder uitstel en zijn land desnoods zonder echtscheidingsakkoord uit de EU halen tegen 31 oktober.

Als Brits staatshoofd heeft de koningin strikt genomen het recht om haar land te vertegenwoordigen op een Europese top. Waarnemers achten het echter zo goed als uitgesloten dat het zo ver komt. Het geldt als ongeschreven regel dat de vorstin uit de politieke arena wordt gehouden.

Maar dat er over een verzoek aan de Queen wordt gepraat, illustreert volgens Newsnight hoe koortsig het politieke klimaat in Londen is, en hoe vastberaden sommigen zijn om een no deal brexit te verhinderen.