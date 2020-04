De Britse eerste minister Boris Johnson heeft het personeel van het Londense ziekenhuis waarin hij verblijft bedankt voor de goede zorgen die hij kreeg. Dat melden de Britse media zondag. 'Ik heb mijn leven aan hen te danken. Ik kan ze niet genoeg bedanken', zo prijst Johnson de artsen en verpleegkundigen in een korte mededeling.

Het was de eerste publieke verklaring van de eerste minister sinds hij de afdeling intensieve zorgen heeft verlaten.

Johnson werd vorige week zondag opgenomen in het St Thomas' ziekenhuis in Londen, tien dagen nadat hij positief had getest op het coronavirus. Hij bracht ook drie dagen op intensieve zorg door, maar die afdeling heeft hij donderdag alweer kunnen verlaten. Het is nog niet bekend wanneer Johnson uit het ziekenhuis kan worden ontslagen.

