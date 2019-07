Boris Johnson is op Buckingham Palace officieel door de Britse Queen aangesteld als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Meteen daarna herhaalde hij dat het land tegen ten laatste 31 oktober uit de Europese Unie wil halen, met of zonder akkoord met Brussel.

In het officiële communiqué van het Britse paleis luidt het dat 'de koningin de heer Johnson heeft gevraagd om een nieuwe regering te vormen' en dat 'de heer Johnson dat aanbod heeft aanvaard en haar handen heeft gekust, toen hij werd aangesteld als eerste minister en Eerste Lord van de Schatkist'.

Eerder had de Queen het ontslag aanvaard van Theresa May, die dat had aangeboden nadat ze er niet in geslaagd was een overeenkomst over de brexit te laten goedkeuren door het Britse parlement.

Geloof in akkoord

Na zijn passage bij de koningin sprak Johnson de pers toe voor Downing Street 10. Daar beloofde hij zijn kiezers dat er 'geen indiens of maars' aan te pas zullen komen bij het plan om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te halen tegen 31 oktober, met of zonder een deal met de EU.

'En we gaan voor een nieuwe deal, een betere deal... gebaseerd op vrije handel', zei Johhson. 'Ik ben ervan overtuigd dat we een deal kunnen sluiten.'

Hij zei dat het Verenigd Koninkrijk er zich ook op moet voorbereiden dat Brussel misschien niet meer zal willen onderhandelen. Dat zou dan neerkomen op een brexit zonder een overeenkomst.

Herschikking

Verwacht wordt dat Johnson belangrijke wijzigingen zal aanbrengen aan de Britse regering door later zijn eigen ministers voor te stellen.

Intussen hebben al een aantal ministers woensdag hun ontslag officieel aangeboden, met name de pro-Europese minister van Financiën Philip Hammond, minister van Justitie David Gauke, staatssecretaris voor internationale ontwikkeling Rory Stewart en May's deputy minister David Lidington.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, die van Johnson verloor in de stemming bij de Conservative Party voor de opvolging van May, zegt dat hij ontslag heeft genomen, nadat hij een aanbod van Johnson voor een andere post had afgewezen. 'Het zou een eer geweest zijn mijn werk voort te zetten, maar ik begrijp dat een nieuwe premier een nieuwe ploeg moet kiezen.'

Boris Johnson kreeg op Twitter ook felicitaties van May's voorgangers als premier David Cameron, die samen met Johnson op de prestigieuze privéschool van Eton en aan Oxford University heeft gestudeerd.

Verwacht wordt dat Johnson donderdag het parlement zal inlichten over zijn brexitplannen, schrijven de Britse media.