In Duitse demonstraties tegen covid-19-maatregelen duikt steeds meer antisemitisme op. De inlichtingendienst BfV is alert. Mensenrechtenorganisatie HRW is bezorgd.

In Duitsland wordt steeds massaler geprotesteerd tegen de covid-19-maatregelen die de regering oplegt. In Stuttgart kwamen het voorbije weekend meer dan de 5000 toegestane demonstranten samen.

Een duidelijke politieke kleur hebben ze niet, het hele spectrum van links naar rechts is vertegenwoordigd, maar de Duitse inlichtingendienst BfV merkt wel dat steeds meer rechtsextremisten de demonstraties uitbuiten. Herbert Reul, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, sprak van 'wolven in schaapskleren'.

Antisemitische complottheorieën

Verschillende media maken melding van openlijk antisemitisme en neonazisme tijdens de demonstraties. Op spandoeken wordt verwezen naar antisemitische complottheorieën over verplichte vaccinaties voor covid-19.

'Dit is helaas geen op zichzelf staande trend', zegt Hugh Williamson, directeur Europa van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een communiqué. 'In 2019 waren er ongeveer tweeduizend aanvallen op Joodse mensen of Joodse instellingen in Duitsland.'

Aanslag op synagoge

Vorig jaar waren er 13 procent meer antisemitische incidenten in Duitsland dan in 2019. Bij een aanslag op een synagoge in Halle vielen twee doden.

HRW vraagt Duitsland de BfV meer middelen te geven in de strijd tegen rechts-extremisme. Kanselier Angela Merkel sprak de Joodse gemeenschap van Duitsland toe op de avond van de aanval op de synagoge in Halle en verklaarde dat haar regering 'al het mogelijke zou doen om ervoor te zorgen dat u veilig kunt leven. De covid-19-crisis herinnert ons er op een trieste manier aan dat er nog werk nodig is om dit te realiseren.'

Eerder had HRW al opgemerkt dat tijdens deze covid-19-pandemie ook Aziatische mensen en mensen van Aziatische afkomst steeds meer het doelwit worden van racisme, xenofobisch geweld en discriminatie.

