De rechter heeft gesproken in het proces over de jihadistische aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in januari 2015.

In het proces over de jihadistische aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo en de gijzeling bij de Hyper Cacher in Parijs in januari 2015, is Mohamed Belhoucine woensdag tot levenslang veroordeeld. De andere beschuldigden krijgen straffen die variëren van vier tot dertig jaar, zo melden de Franse media.

De aanslag tegen Charlie Hebdo vond plaats op 7 januari 2015. De broers Saïd en Chérif Kouachi vermoordden toen twaalf mensen en sloegen op de vlucht. De dag erna doodde Amédy Coulibaly een politieagente in Montrouge, in de buurt van Parijs. Nog een dag later schoot hij vier mannen dood tijdens een gijzeling in de joodse supermarkt Hyper Cacher in het oosten van Parijs. De broers Kouachi en Amédy Coulibaly werden uiteindelijk doodgeschoten bij een actie van de politie.

Omdat de eigenlijke daders al overleden zijn, gold Ali Riza Polat als hoofdbeschuldigde in de rechtszaak. Hij werd woensdag schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan terroristische misdaden en werd tot dertig jaar cel veroordeeld. Polat wordt gezien als de rechterhand van Coulibaly en hij zou ook voldoende op de hoogte geweest zijn van diens motieven.

Voortvluchtig

Ook Hayat Boumeddiene, de voortvluchtige ex-vriendin van dader Amédy Coulibaly, kreeg bij verstek een gevangenisstraf van dertig jaar. Zij heeft volgens de rechtbank een 'belangrijke rol' gespeeld bij de voorbereiding van de aanslagen.

De zwaarste straf is uiteindelijk voor Mohamed Belhoucine, die eveneens nog voortvluchtig is. Belhoucine, die enkele dagen voor de aanslagen waren naar de Iraaks-Syrische regio trok en daar volgens sommige bronnen is overleden, heeft volgens de rechter eveneens 'doorslaggevende hulp' geboden aan Coulibaly.

In het proces zijn veertien mensen aangeklaagd omdat ze zouden hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslagen. Onder hen ook twee Belgen, uit de regio Charleroi, Michel Catino en Metin Karasular. Zij stonden terecht wegens 'terroristische criminele bendevorming', maar de rechter besliste uiteindelijk om het te houden bij 'criminele bendevorming'. De terroristische motieven konden in in hun geval niet aangetoond worden. Karusalar werd veroordeeld tot acht jaar cel, Catino tot vijf jaar, zo melden Franse media.

Hoger beroep

Ali Riza Polat, de belangrijkste beschuldigde in het proces over de aanslag op Charlie Hebdo, gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot dertig jaar cel. Dat heeft een van zijn advocaten woensdag onmiddellijk na de gerechtelijke uitspraak aangekondigd.

Advocaat Antoine Van Rie zei aan nieuwszender BFMTV dat hij het 'onbegrijpelijk' vindt dat zijn cliënt dezelfde straf krijgt als Hayat Boumeddiene, de voortvluchtige ex-vriendin van dader Amédy Coulibaly. 'De rechters moeten een zeker mate van frustratie wegwerken omdat ze de echte aanvallers niet hebben kunnen berechten. Ze hebben al die frustraties op de heer Polat afgewenteld', klink het.

Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen Ali Riza Polat.

