EU reageert (te) laat op Chinese marktinvasie

De Europese Commissie reageerde bij monde van Voorzitster Ursula von der Leyen op de oneerlijke concurrentie waarmee de noodlijdende Europese autosector wordt geconfronteerd. Voor de Voorzitster van de Europese Commissie zijn de subsidies die de Chinese overheid aan haar autoconstructeurs geeft een doorn in het oog.

Importheffing?

Protectionisme ligt aan de basis van de Chinese aanpak waarbij de overheid massaal geld pompt in de eigen autoindustrie. Nu deze Chinese spelers hun actieterrein uitbreiden naar Europa wordt duidelijk dat onze Europese economie die nog voor een groot deel geënt is op technologie met fossiele brandstoffen hierop nauwelijks een antwoord kan bieden. Men denkt aan een oplossing door nog meer importheffingen op Chinese producten te voorzien waardoor mobiliteit voor de Europese consument nog duurder dreigt te worden. Immers, door Chinese producten duurder te maken, worden de Europese alternatieven niet goedkoper.

Verloopt energietransitie te snel?

Het begint er stilaan op te lijken dat de wereldwijde voortrekkersrol die Europa op vlak van energietransitie wenst te spelen (afbouw kernenergie, uitrol groene stroomproductie, huisverwarming afgassen, elektromobiliteit of elektrisch verwarmen middels warmtepompen) in de praktijk moeilijk haalbaar lijkt in de vooropgestelde (vrij korte) tijdspanne. Binnen de autosector vertoont het adagio van vooral de Europese Commissie die vanaf 2035 een verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren wil uitrollen zijn eerste barsten. Niet enkel de technologie, maar ook de toegang tot grondstoffen om pakweg batterijen, zonnepanelen en omvormers te produceren zijn in grote mate in Chinese handen. Hoe sneller Europa zijn energietransitie wil uitrollen, hoe meer we ons economische lot in Chinese handen leggen en ons afhankelijk maken. Vergroening is meer dan ooit een geopolitiek instrument geworden.