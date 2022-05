Enquête: zes op de tien Belgen willen dat België klimaatneutraal wordt tegen 2050

Zes op de tien Belgen gaan akkoord met de Belgische en Europese doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Dat blijkt dinsdag uit de vijfde nationale klimaatenquête van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bij 1.600 Belgen.

De klimaatverandering blijft een bezorgdheid die door tachtig procent van de Belgen erkend wordt. Daarvoor rekenen de Belgen op een betere samenwerking bij de overheden en meer inspanningen van de industrie, de impact van de eigen inspanningen wordt dan weer onderschat.

Net als in de voorgaande edities blijkt dat de Belgen zich hoofdzakelijk zorgen maken over het milieu. Op de tweede plaats volgt – weinig verwonderlijk in het licht van de coronapandemie – gezondheid. Acht op de tien Belgen tonen zich bezorgd over de klimaatverandering, een cijfer dat is stabiel gebleven in vergelijking met 2017, toen de vorige klimaatenquête werd afgenomen. Net geen 60 procent van de Belgen (58 procent) geeft aan helemaal akkoord of akkoord te gaan met de stelling dat België tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat cijfer stijgt lichtjes tot 61 procent als de vraag wordt opengetrokken tot de Europese Unie.

Om de klimaatverandering aan te pakken, kijken de Belgen hoofdzakelijk in de richting van de industrie en het vrachtvervoer, twee sectoren die ook als voornaamste oorzaak voor de klimaatverandering worden aanzien. Slecht drie op de tien Belgen geven aan dat ook de gezinnen een inspanning moeten leveren.

Daarnaast kijken de Belgen ook naar de verschillende overheden om het goede voorbeeld te geven. Twee derde (65 procent) vindt dat de verschillende overheden beter moeten samenwerken op het vlak van klimaatbeleid. Iets meer dan de helft (55 procent) verwacht van de federale overheid ook een sterkere coördinerende rol.

Opvallend is voorts nog dat voor het eerst een meerderheid van de Belgen (53 procent) aangeeft meer te willen betalen voor een vliegtuigticket. De FOD ondervroeg voor het onderzoek tussen september en oktober 2021 1.613 Belgen tussen de 16 en 75 jaar. Met de enquête wil de dienst Klimaatverandering een beter inzicht krijgen in de kennis en houding van het grote publiek over de klimaatproblematiek, de bereidheid er zelf iets aan te doen en de verwachtingen ten aanzien van het beleid.