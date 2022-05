Eerste handelsmissie sinds coronapandemie trekt naar Groot-Brittannië

Maar liefst 332 vertegenwoordigers van Belgische bedrijven trekken van zondag tot donderdag naar het Verenigd Koninkrijk, in het zog van onder meer prinses Astrid en Vlaams minister-president Jan Jambon. Het gaat om de eerste Belgische economische missie sinds de coronapandemie, én de eerste missie naar het Verenigd Koninkrijk sinds de brexit.

Sinds het Verenigd Koninkrijk sinds 2021 officieel geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie zijn er geregeld spanningen tussen Brussel en Londen. Zo dreef gehakketak over de visserijrechten een wig met Frankrijk en ruzieën de Europese Commissie en de Britse regering aanhoudend over het protocol voor Noord-Ierland in het echtscheidingsverdrag, dat douane- en productcontroles heeft ingevoerd tussen de Britse eilanden en Noord-Ierland.

Het was voor ons land dan ook afwachten hoe de relaties met het VK geherdefinieerd zouden worden, waarbij van de Belgische kant vooral gestreefd werd naar een relance van de betrekkingen. Mede daarom trok premier Alexander De Croo eind november naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij samen met premier Boris Johnson een verklaring ondertekende om het belang van de intense banden tussen de twee landen te benadrukken rond gedeelde welvaart, groene transitie, gezondheid, biofarma en veiligheid.

Het VK is historisch gezien een belangrijke handelspartner voor ons land, en blijft dat ook vandaag nog. Het is de grootste niet EU-handelspartner en is de vijfde klant (goed voor 26,2 miljard euro) en achtste leverancier (15,5 miljard euro), met als historische sectoren chemische producten, vervoermaterieel, machines en voedingsproducten. Daarnaast staat het VK ook in de top 5 van grootste buitenlandse investeerders in België.

Corona en brexit

De coronapandemie en de brexit hebben echter een negatieve impact gehad op de export. Zo is de Belgische export naar het VK vorig jaar met ruim 7 procent gedaald (-2 miljard euro), terwijl de export uit heel de Europese Unie wel gestegen is met 1,9 procent, blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. De import steeg wel vorig jaar, met 9,8 procent, waardoor het Belgische handelsoverschot kleiner is geworden. Vorig jaar werden voornamelijk chemische producten geëxporteerd naar het VK (26,6 procent), vooral in België geproduceerde coronavaccins, maar ook andere medicijnen.

Ook de Vlaamse export naar het VK daalde vorig jaar, met 2,6 procent, blijkt uit cijfers van Flanders Investment and Trade. Vooral de automobielindustrie, de machinebouw, de textielsector en de tuinbouw werden getroffen. De missie van volgende week is dan ook erg belangrijk voor Vlaanderen, voor zowel het boosten van de export als het aantrekken van investeringen, en om Vlaanderen verder te positioneren als innovatieve kennis- en techregio.

De missie naar Greater London Area wordt met ruim 400 deelnemers en 214 ordernemingen en organisaties een van de grootste ooit, aldus de FOD Buitenlandse Zaken. Naast prinses Astrid en minister-president Jambon tekenen ook minister van Energie Tinne Van der Straeten – ter vervanging van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès – Vlaams minister voor Economie Hilde Crevits, Waals minister van Economie en Buitenlandse Handel Willy Borsus en Brussels staatssecretaris voor Europese en Internationale Aangelegenheden en Buitenlandse Handel Pascal Smet present.

De sectoren van de chemische producten, farmaceutische industrie en life sciences, cleantech, agri-food en voedingsindustrie, architectuur en constructie en transport en logistiek krijgen tijdens de missie bijzondere aandacht. De economische samenwerking gaat echter breder en het zal ook gaan over samenwerking op vlak van duurzame energie, een onderwerp dat door de oorlog in Oekraïne erg actueel is. Ook zullen de verschillende sectoren hun knowhow tentoonspreiden over onder meer havenactiviteiten en logistieke toevoerketens, sportuitrustingen- en technologie en geavanceerde gezondheidszorg.

Er staan tot slot enkele politieke ontmoetingen op het programma, met onder meer de Britse staatsminister voor Europa en Noord-Amerika James Cleverly, de minister van Economie en Energie Kwasi Kwarteng en de minister bevoegd voor internationale handel, Penny Mordaunt.