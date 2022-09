‘Een besparing tot 37 procent’: Fluvius biedt steden en gemeenten aan straatverlichting te doven

De Vlaamse netbeheerder Fluvius doet alle 300 steden en gemeenten het aanbod om, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht, de straatverlichting te doven tussen 23 uur en 5 uur. ‘Zo kan een gemiddelde gemeente 37 procent besparen op haar elektriciteitsverbruik voor verlichting’, zegt Fluvius-woordvoerder Bart Wouters.

Het aanbod dat Fluvius doet en dat gesteund wordt door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), is gratis. Verschillende gemeenten hebben al beslist erop in te gaan, schrijft Het Nieuwsblad zaterdag, maar andere zijn terughoudender of hebben nog geen beslissing genomen. Niet alleen zit de straatverlichting van verschillende gemeenten vaak op een en hetzelfde circuit, in sommige gemeenten moet het voorstel nog besproken worden op het schepencollege. ‘Maar hoe dan ook is ons aanbod blijvend’, zegt Wouters.

In het geval van led-verlichting kunnen de straatlampen ook worden gedimd, en moeten ze dus niet per se helemaal uitgeschakeld worden om energie te besparen. Volgens Fluvius bestaat momenteel ongeveer een derde van de straatverlichting in Vlaanderen uit led-lampen, tegen 2030 moet dat opgetrokken zijn tot 100 procent.

Fluvius-woordvoerder Wouters zegt dat er op vraag van de lokale besturen ook fijnmazig te werk kan worden gegaan en dat op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld aan drukke kruispunten, de verlichting aangeschakeld kan blijven. ‘In ons basisvoorstel hoeven we niet ter plaatse te gaan en kan de verlichting uitgeschakeld worden zoals je dat in je huiskamer met een schakelaar doet. Maar als we gevraagd worden om op maat van de gemeente verlichting uit te schakelen, dan zal daar wel een prijskaartje aan hangen. We moeten in dat geval technici ter plaatse sturen of ook materiaal zoals schakelborden inschakelen.’

CD&V stelde vrijdag nog voor om omwille van de energiecrisis overal in Vlaanderen de straatverlichting te doven. Met dat voorstel kan meer dan 50 miljoen euro bespaard worden, ‘zonder echt in te boeten op veiligheid en comfort’, zei Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne.