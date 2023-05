‘Groeten uit de Koekenstad’: bekijk hier de film van regisseur Jan Beddegenoodts

Jan Beddegenoodts maakte vorig jaar de film Groeten uit de Koekenstad over het verdwijnen van culturele vrijplaatsen in Antwerpen. De film is pijnlijk actueel: deze week verdwijnt Onder Stroom.

Het zal straks alweer een stuk stiller en saaier zijn in Antwerpen. Het wordt een stad zonder Onder Stroom: de fijne vrijplaats voor artiesten, in de schaduw van het MAS, stopt ermee. Ze hadden problemen met vergunningen en financiën, de energiekosten liepen op en ook het stadsbestuur werkte niet echt mee.

‘We hebben het wereldrecord “van het kastje naar de muur gestuurd worden” gebroken’, zegt regisseur Jan Beddegenoodts van Onder Stroom. ‘In een brief aan AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad, hebben we de hoge huurprijs aangekaart. Het haalde niets uit. Ze brengen ons pand weer op de markt, en tot dan verhogen ze de huurprijs. Dan houdt het op natuurlijk.’

Onder Stroom moet plaatsmaken voor een culinair centrum, een parking en een herdenkingsmonument voor de Tweede Wereldoorlog. ‘Ze willen de toeristen zo veel mogelijk ter wille zijn’, zegt Beddegenoodts. ‘Maar toeristen willen ook verrast worden. Ik denk dat de stad dat soms vergeet. Over tien jaar zullen ze zeggen: “Het is hier wel een dooie boel. Wat kunnen we daaraan doen?” En dan huren ze een duur consultancybureau in om te hercreëren wat ooit was.’

In afwachting daarvan wil Onder Stroom nog één keer knallen. Deze vrijdag gaan de laatste 72 uren in. Het moet een zwanenzang worden met veel toeters, concerten en performances.

Kunnen jullie daarna niet uitwijken naar een andere locatie?

Jan Beddegenoodts: Dat hebben we geprobeerd, maar het bleek onmogelijk. Vroeger was het nochtans niet zo moeilijk om een loods te vinden, maar vandaag is het hopeloos. We hebben er een paar bekeken. Ze verkopen het wel goed, hè: ‘Berlijn hier, Berlijn daar…’ Maar ze vragen dan wel 7000 euro huur per maand. Als we zo doorgaan, wordt een club iets wat je alleen nog in een museum kunt zien.

Vorig jaar bracht u de film Groeten uit de Koekenstad uit. Die ging precies over wat u nu meemaakt.

Beddegenoodts: Veel van de plekken die ik filmde, waren alweer verdwenen toen de film klaar was. Café Le Tour aan het Noordkasteel, bijvoorbeeld: dat was zo’n geweldige plek waar je kon samenkomen en uitwaaien. Heel wat collectieven zijn zich bewust van hun tijdelijkheid. Maar er is behoefte aan ruimte waar initiatieven organisch kunnen groeien en waar ze de stad heruitvinden.

Wilde u iets veranderen met uw film?

Beddegenoodts: Natuurlijk. Ik hoopte dat mijn film een middel zou zijn om met het stadsbestuur in gesprek te gaan, maar ze wilden hem zelfs niet bekijken. Terwijl een stad zulke vrijplaatsen nodig heeft. Anders bloedt ze dood.’