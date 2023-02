Muzikant en radiomaker Senne Guns: ‘Ik ben heel blij dat ik van echte trollenlegers gespaard blijf’

Senne Guns is singer-songwriter, muzikant en radiomaker. Hij is nu op tournee met Senne en Lokko.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Dat het Grondwettelijk Hof de vrijlating van de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele tegenhield omdat er in ruil voor hem een Iraniër zou worden uitgeleverd die betrokken was bij een verijdelde bomaanslag. Het is toch absurd dat een verijdelde aanslag primeert op iemand die zit weg te kwijnen in een Iraanse cel?

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Ik heb vorig jaar zes maanden door Zuidoost-Azië gereisd met mijn vrouw en kinderen en dat leverde een fantastische dosis zelfrelativering op. Mocht het financieel haalbaar zijn, stuurde ik iedereen verplicht een halfjaar op zo’n reis.

Wat is uw grootste prestatie?

Er zijn leuke platen en concerten geweest, maar die verbleken bij een algemeen positief gevoel: dat ik op mijn 36e kan doen wat ik graag doe en omringd ben door mensen die ik graag zie.

Wat is uw grootste mislukking?

Dat ik er niet in slaag om op een consequente manier te sporten of vegetariër te zijn.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Tijdens die lange reis hebben we wel een paar keer gedacht dat het fijn zou zijn om ergens te blijven hangen. Vooral Laos was fantastisch.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Ik die, als 11-jarige, bij SK Vinderhoute in vierde provinciale altijd rechtsachter moest spelen bij gebrek aan talent, maar één keer – toen we toch al met 18-0 achterstonden – in de spits mocht staan en twee goals heb gemaakt. De enige uit mijn carrière.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Een jaar of zes geleden heeft onze auto het begeven en we hebben nog geen nieuwe gekocht.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Ooit heb ik gelezen dat iemand De Goudvis een kutnummer vond en dat vond ik al verschrikkelijk, dus ik ben heel blij dat ik van echte trollenlegers gespaard blijf.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Ik heb er geen, al dobbert er nu wel een grote plastic vis door onze huiskamer, met nog een restje helium erin.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Ik schiet altijd vol als ik op YouTube kijk naar Lukas Vondracek die in de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd het derde pianoconcerto van Rachmaninov speelde. Die laatste tien minuten: hoe hij bijna bezeten over die piano danst en de zaal meteen na de laatste noot opveert en begint te brullen!

Waarover zou u meer willen weten?

Met vrije geest kunnen doorfilosoferen over astrofysica, dat heeft een groot rock-’n-roll-gehalte.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Zo’n 200 euro per jaar, aan Oxfam, Greenpeace en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

De synchroniciteit, of het gebrek eraan. Onze lange reis was één symbiose van liefde en aandacht, maar thuis heeft niet iedereen daar altijd op hetzelfde moment behoefte aan.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Te weinig sporten. Zodra de aftakeling begint, zal ik daar dringend werk van moeten maken.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat je plannen kunt maken en dingen in handen moet nemen. Maar dat je je ook geen illusies moet maken: een grote dosis geluk is nodig.