KVS-acteur Bruno Vanden Broecke: ‘Cultuur is water, Vlaams Belang is onvervalst vuur’

Acteur en KVS-huisartiest Bruno Vanden Broecke reageert op het nieuws dat Vlaams Belang-politicus Filip Brusselmans vanaf vandaag zetelt in de raad van bestuur van de KVS.

‘Artiesten KVS uiten bezorgdheid over komst extreemrechts in raad van bestuur’, zo luidt de titel van het statement dat alle KVS-huisartiesten – onder wie Jaouad Alloul, Martha Balthazar, Michael De Cock, Tutu Puoane en Bruno Vanden Broecke – ondertekenden. De artiesten zijn bezorgd om ‘om het gedachtengoed van een partij die verdeelt in plaats van verbindt en in alles haaks staat op waar wij voor staan en voor strijden. Een partij die tegen Brussel is en geen kans onbenut laat om op te vallen met haatdragende, xenofobe en homofobe uitspraken.’

We vroegen aan Bruno Vanden Broecke – die momenteel met Valentijn Dhaenens en Vincent Stuer werkt aan de voorstelling Rexit, over ‘de oerknal waaruit onze democratie geboren werd’ – om toelichting bij die ongerustheid.

Hij schreef dit:

‘Ik heb vanuit levensbeschouwelijke en ideologische standpunten dit statement als zijnde vanzelfsprekend mee ondertekend. Ik ken de heer Brusselmans niet persoonlijk, maar de standpunten en programmapunten van zijn zeer populaire partij hebben op mij nog altijd – al van toen ze nog de onvervelde en veroordeelde naam “Vlaams Blok” droeg – onbegrip en weerzin opgeroepen.

Men kan een boom opzetten over het nut van het cordon sanitaire en waar het deze malcontente giga-zweeppartij tot op de dag van vandaag gebracht heeft; waar ze, slapend rijk geworden, monkelend aan de zijlijn staat te prikken en jennen, in deze politiek woelige dus voor haar dankbare tijden. Maar in se is dat praat voor de vaak.

‘De stoom komt uit mijn oren bij het absurde van deze situatie.’

Wat ik geen praat voor de vaak vind, is wat zo veel mensen in het culturele veld proberen te doen: verbinding en begrip zoeken, en daar verhalen door en bij vertellen. Verhalen van overal. Van bij iedereen. Soms lukt dat. Soms niet. Zo gaat dat bij levende kunst. Dat klinkt misschien vaag. Als u dat concreter wil, dan wordt u uitgenodigd om te komen kijken en luisteren. Cultuur is voor iedereen, en van iedereen, hoe hard men haar vanuit allerlei hoeken probeert te framen. Vat krijgt men daar, tot frustratie van velen, helaas niet op.

Cultuur is water. Vlaams Belang is onvervalst vuur. Dus u begrijpt: de stoom komt uit mijn oren bij het absurde van deze situatie.’

Het zitje van Anciaux

Sinds het Cultuurpact uit 1972 moeten openbare culturele instellingen zoals de KVS ‘pluralistisch’ bestuurd worden. Dit betekent dat een deel van de plekken in de raad van bestuur ingevuld worden door leden met een andere politieke kleur. Politieke partijen kunnen bij de Vlaamse regering kandidaten voordragen om zich te laten vertegenwoordigen in zulke cultuurraden.

Dit jaar kwam het zitje van Bert Anciaux (Vooruit) bij de KVS vrij. Vlaams Belang droeg Brusselmans voor als kandidaat. De Vlaamse regering gaf hem het mandaat. Filip Brusselmans (°1997) is sinds zijn aantreden in het Vlaams Parlement in 2019 dé stem binnen het Vlaams Belang die focust op cultuur. Hij zetelt in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In 2019 deed hij met zijn uitspraken in die commissie wijlen actrice Reinhilde Decleir trillen van woede, zo vertelde ze aan Knack. Vanavond – dinsdag 27 juni 2023 – woont hij zijn eerste vergadering als raadslid bij.