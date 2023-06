Artiesten KVS bezorgd over Vlaams Belang-lid in Raad van Bestuur

Voor het eerst in de geschiedenis wordt deze week een lid van Vlaams Belang bestuurslid van KVS. En dat baart het Brusselse theaterhuis zorgen. ‘Voor het gedachtegoed van extreemrechts is geen plaats in KVS. Gisteren niet, vandaag niet. Nooit’, klinkt het maandag in een persbericht.

Vanaf deze week is Vlaams Belang-lid Filip Brusselmans lid van de Raad van Bestuur van de KVS. ‘Laat er geen misverstand over bestaan: in KVS en op onze voorstellingen is iedereen welkom. Meer nog, wij nodigen iedereen van harte uit om naar ons werk te komen kijken, en met ons in dialoog te gaan. Maar we zijn ook niet naïef’, aldus het toneelhuis.

Volgens KVS draait hun bezorgdheid niet om de persoon Brusselmans, maar ‘om het gedachtegoed van een partij die verdeelt in plaats van verbindt en in alles haaks staat op waar wij voor staan en voor strijden’. ‘Een partij die tegen Brussel is en geen kans onbenut laat om op te vallen met haatdragende, xenophobe en homofobe uitspraken. Daarom is het onmogelijk om niet te reageren’, klinkt het.

KVS wil zich daarom duidelijk uitspreken ‘in naam van alle artiesten die dit huis groot maakten, in naam van al wie hier werkt en nog zal werken’. De boodschap is ondertekend door een veertigtal KVS-artiesten en -medewerkers.