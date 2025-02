‘Bart De Pauw verdient beter dan dit’

Een persconferentie die Vlaanderen warm moest maken voor de nieuwe zaalshow van Bart De Pauw viel op een koude steen. Heeft De Pauw echt niets anders klaar zitten dan de man van Melle?

Wie, in hemelsnaam, haalt het in zijn hoofd nog eens een persconferentie te organiseren in een volkscafé? Conner Rousseau gebruikte in 2023 het decor van café ’t Hemelrijk in Sint-Niklaas voor zijn eerste poging om zijn excuses aan te bieden voor z’n dronken, racistische uitspraken.

Die poging mislukte faliekant, het was moeilijk om naar te kijken, en leidde later uiteindelijk ook toch tot zijn ontslag. Misschien is het beroepsmisvorming, maar ik kon alleen maar daaraan denken toen ik maandagmiddag de beelden van de persconferentie van Bart De Pauw zag in De Frisse Jongen in Melle.

Ik geef het toe, ik heb alleen maar de (vele) snippers van de persconferentie achteraf gezien, maar wat was ik blij dat ik daar niet bij was. Net zoals Rousseau in ’t Hemelrijk nooit even authentiek klonk als de locatie ons moest doen geloven, zag Bart De Pauw er absoluut niet als de frisse jongen uit die hij zegt te zijn.

Elk woord leek gescript, elke grap door iemand anders bedacht. Het hele opzet was nog cringier dan de gespeelde camaraderie tussen Donald Trump en Emmanuel Macron in Washington op dezelfde dag.

De Pauw liet, met artificiële intelligentie, Barack Obama zeggen dat hij uitkijkt naar z’n show.

Sinds eind vorig jaar weten we dat Bart De Pauw vanaf april met die zaalshow de theaters ingaat. Met voorsprong zorgt hij daarmee voor de spannendste première van het jaar. Een meerderheid in Vlaanderen is het er ondertussen wel over eens dat De Pauw op de een of andere manier mag/kan/moet terugkomen, maar daarom is dat nog geen gegarandeerd succes. Slaagt De Pauw erin om zichzelf als maker opnieuw uit te vinden na alles wat er is gebeurd, of blijft hij hangen in het verleden?

Wel, euh, zijn persconferentie bracht geen al te beste voorbode. Het uur van de olifant zal de show heten, maar het is al wel zeker dat De Pauw het niet over de olifant in de kamer zal hebben. ‘Laughing, laughing, laughing’, antwoordde De Pauw knullig toen hij de vraag aan zichzelf voorlas om in drie woorden zijn show samen te vatten. ‘Het is de bedoeling om een fijne avond vol amusement te brengen’, zei hij er nog achteraan, op een toon alsof hij het zelf ook nog niet helemaal geloofde.

De man van Melle was een man die wanhopig op zoek was naar de aandacht van ‘aantrekkelijke, knappe vrouwen’. Sounds creepy familiar.

De enige inhoudelijke hint die werd gegeven, was dat de persconferentie dus in Melle plaatsvond: de man van Melle komt terug. Dat populaire typetje, dat De Pauw voor Schalkse Ruiters in de jaren negentig bedacht, was een man die wanhopig op zoek was naar de aandacht van ‘aantrekkelijke, knappe vrouwen’. Sounds creepily familiar.

Tussendoor: zo goed als alle personages die De Pauw bedacht, van VJ Tony in Willy’s en Marjetten tot de versie van zichzelf in Het Geslacht De Pauw, hebben datzelfde ongemakkelijke en onaangepaste.

Terugvechten

Het is William Vaesen, die ooit ook K3 bedacht, die achter deze comeback zit. Het was waarschijnlijk ook Vaesen die De Pauw het cafédecor aanpraatte als locatie. Commercieel wordt deze speelreeks zonder twijfel ook een succes. Niet alle voorstellingen zijn al uitverkocht, wat De Pauw, die ooit gewend was aan kijkcijfers boven het miljoen, misschien had gehoopt. Wel zijn er ondertussen al dertigduizend tickets verkocht, dus niemand zal er zijn broek aan scheuren.

Maar kan Bart De Pauw echt niet beter? Zelfs na alles wat er is gebeurd, is het niet moeilijk om te hopen dat iemand met zijn talent alsnog opnieuw begint met iets nieuws. In de VS zijn er ondertussen heel wat comedians die zich na schandalen en schandaaltjes weer terugvochten. Dat is niet simpel, dat klopt.

In 2017 kwam De Pauw ook al eens terug als schrijver en bedenker van Influencers, een verschrikking van een reeks. Maar zou hij echt niet nog een script als Loft of Quiz Me Quick kunnen afleveren, waarmee hij zichzelf ook als schrijver vestigde? Die persconferentie toonde dat hij nog altijd opgesloten zit in zichzelf, en het podium van de Stadsschouwburg straks lijkt voor hem niet de beste locatie om daaraan te ontsnappen.