Crevits vraagt Kind en Gezin snelle herevaluatie probleemcrèches

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft Kind en Gezin de opdracht gegeven om snel een herevaluatie te maken van de kinderopvanginitiatieven die nog steeds open zijn nadat Kind en Gezin zich de voorbije jaren benadeelde partij had gesteld bij de politie of het parket. Dat stelt Crevits dinsdag in een tweet.

Bij de aangifte van incidenten in de kinderopvang kan Kind en Gezin zich benadeelde partij stellen bij de politie of bij het parket. Uit cijfers blijkt dat Kind en Gezin zich de voorbije jaren een 100-tal keer benadeelde partij heeft gesteld.

Volgens Groen-parlementslid Celia Groothedde blijkt uit vertrouwelijke documenten dat 54 van de 100 betrokken crèches nog steeds open zijn en dus niet opgeheven of geschorst. “37 procent van de ‘gevaarcrèches’ zijn zelf gestopt, slechts 6 procent werd door Kind en Gezin opgeheven en 3 procent geschorst. Nauwelijks enkele initiatieven werden via het lange handhavingstraject gevolgd door Kind en Gezin”, zegt Groothedde.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft nu bij Kind en Gezin een dringende herevaluatie van de betrokken crèches gevraagd. In een tweet noemt ze de veiligheid van kinderen “absoluut prioritair” en zegt ze dat ze het Agentschap Opgroeien (met daarin Kind en Gezin) de opdracht heeft gegeven om de initiatieven “die vandaag open zijn en waar Opgroeien zich voorbije jaren benadeelde partij heeft gesteld te herevalueren”.

Bij VTM Nieuws zegt de CD&V-minister dat de resultaten van die herevaluatie er snel moeten zijn, meer bepaald binnen “een week, maximaal twee weken”.

“We hebben deze opdracht pas net binnengekregen, maar we zullen alles in werking stellen om zo snel mogelijk de betrokken kinderopvanginitiatieven te herevalueren”, reageert Nele Wouters, woordvoerder van Agentschap Opgroeien. “We hanteren nu het voorzorgsprincipe, dus zullen de crèches benaderen en onderzoeken op basis van vermoedens en eventuele nieuwe informatie.”