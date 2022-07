Britse regering houdt vertrouwensstemming over zichzelf

De regering van de Britse premier Boris Johnson wil maandag in het parlement een vertrouwensstemming houden over zichzelf, meldt de openbare omroep BBC. De stap komt een dag nadat de Conservatieve regering een motie van wantrouwen van oppositiepartij Labour had geblokkeerd.

De Tories vinden het onzin dat de sociaaldemocraten van Labour ook hun wantrouwen willen uitspreken over Johnson zelf, terwijl die al heeft aangekondigd op te stappen omdat zijn partijgenoten hem niet langer zien zitten. In het Britse Lagerhuis bepaalt de regering de agenda voor een groot deel. Door nu een eigen vertrouwensstemming te organiseren kan Johnson zelf invloed hebben op de formulering, zodat zijn partij ervoor kan stemmen.

Als de regering een vertrouwensstemming verliest is de kans groot dat er verkiezingen komen en daar hebben de Conservatieven vanwege de slechte peilingen geen behoefte aan. Johnson vertrekt als zijn partij een nieuwe leider heeft benoemd. Volgens de planning is die begin september bekend.

Labour wil hem en zijn partij dwingen eerder weg te gaan, maar de Conservatieven stellen dat Johnson geen onderwerp van een stemming moet zijn.