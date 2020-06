Casterman, de uitgever van de Kuifje-strips, vindt het een goed idee om bij het album "Kuifje in Congo" een bijlage toe te voegen met wat context over de creatie van Hergé's werk in de vroege jaren dertig van de vorige eeuw.

Brussels parlementslid Kalvin Soiresse Njall verbaasde zich op de RTBF erover dat 'Kuifje in Congo' de voorbije weken nog niet ter sprake is gekomen in het racismedebat in ons land. De politicus met Togolese roots vraagt niet om de strip te verbieden, wat 'contraproductief' zou zijn, 'maar we moeten hem absoluut contextualiseren'. 'Het is onbegrijpelijk dat in de Scandinavische en Angelsaksische landen Moulinsart (het bedrijf dat de rechten op het werk van Hergé beheert, red.) dat accepteert en in België niet', aldus het parlementslid.

Soiresse, ook oprichter van het collectief 'Mémoire coloniale', denkt bijvoorbeeld aan een 'tekening en kleine tekst met een waarschuwing' aan het begin van de strip. Hij deed een dergelijke oproep ook al een jaar geleden toen hij door Moulinsart was uitgenodigd in een debat naar aanleiding van een heruitgave van 'Kuifje in Congo'.

Uitgeverij Casterman is wel te vinden voor een contexualisering. Dat verklaarde directeur Simon Casterman al eind 2018, toen de strip in kleur werd heruitgebracht. Hij stelt wel dat 'de toevoeging van een notitie of een voorwoord van deze aard de morele rechten van de auteur aantast. In dit geval is een dergelijke toevoeging dus niet alleen een bevoegdheid van Casterman, maar ook die van mevrouw Rodwell (Fanny Rodwell-Vlamynck, de tweede vrouw van Hergé, red.) in haar hoedanigheid van rechthebbende op het werk van Hergé, die ertegen is'.

Moulinsart gaf zondag geen commentaar.

