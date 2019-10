Tien jaar lang zag Nicci Gerrard, de vrouwelijke helft van Nicci French, hoe haar vader wegzonk in dementie, tot hij eind 2014 overleed. In Woorden schieten tekort vertelt ze zijn verhaal. 'Mantelzorgers uit ziekenhuizen weren is ronduit wreed.'

Ik zei vroeger weleens dat we bestaan uit onze herinneringen,' schrijft Nicci Gerard in Woorden schieten tekort, 'maar wat als we onze herinneringen vergeten?' Die vraag veranderde van een hypothetische kwestie in een bitter reële toen ze in 2004 te horen kreeg dat haar vader aan dementie leed. Hij vergat zijn herinneringen. Het begon met de data van veldslagen en de namen van de botten in zijn lichaam en het eindigde met verloren lopen in zijn eigen huis.

...