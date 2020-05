Geen betere periode om in de literatuur te duiken dan tijdens een lockdown.

Ed van der Elsken Ed van der Elsken is de beste fotograaf die Nederland ooit gebaard heeft. Ik hou vooral van zijn zwart-witfoto's. Maar in deze droeve dagen blader ik graag in Eye Love You. Een ode aan het leven in de seventies. Die waren in kleur. Uitgegeven door Van Zoetendaal, 160 blz. Patrick Modiano Modiano leeft al heel zijn leven in afzondering in Parijs. Daar maakt hij altijd hetzelfde boek, maar wat voor één. Niemand schrijft zo'n weemoedig en mooi Frans als hij. Uitgegeven door Querido, 152 blz. Stefan ZweigAlleen al voor de laatste zin van dit boek neem ik De wereld van gisteren vaak vast. Deze in 1944 postuum verschenen autobiografie van Zweig gaat over het oude Europa, maar ook nog altijd over dat van nu. Daarom is het een klassieker. Uitgegeven door De Arbeiderspers, 381 blz. Louis Paul Boon Soms gebeuren er vreemde dingen in quarantaine. Zoals in deze straat die van de wereld afgesloten werd door de aanleg van de noord-zuidverbinding in Brussel. De schaarse bewoners zijn verbaasd en stichten hun eigen wereldorde. Uitgegeven door Singel Uitgeverijen, 328 blz. Philippe Soupault Philippe Soupault (1897-1990) was een surrealist. Dat merk je aan dit vreemde maar mooie boek uit de roaring twenties. Samen met Georgette wandelt hij door de nachten en mysteries van Parijs. Altijd wil ik met hen meegaan. Uitgegeven bij Coppens & Frenks, 157 blz.