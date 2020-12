'Ik kom terug' van de Nederlandse schrijver Adriaan van Dis is woensdag bekroond met het Gouden Boek.

Sinds de roman eind 2014 verscheen zijn er ruim 200.000 exemplaren van verkocht, meldt boekenkoepel CPNB (Collectieve propaganda van het Nederlandse Boek).

Van Dis kreeg het nieuws te horen op zijn 74ste verjaardag. Hij werd erdoor verrast in het Radio1-programma Nieuws en Co. In het televisieprogramma Op1 krijgt hij woensdagavond de oorkonde uitgereikt.

'Ik kom terug' gaat over de verhouding tussen een 98-jarige moeder en haar zoon. De roman gaat over het leven van de vrouw, over liefde, verraad en drie oorlogen. Haar zoon mag haar biograaf zijn, op voorwaarde dat hij haar een zachte dood bezorgt.

Voor 'Ik kom terug' mocht Van Dis in 2015 de Libris Literatuurprijs in ontvangst nemen. Voor zijn gehele oeuvre, met bekende boeken als 'Nathan Sid', waarmee hij in 1983 debuteerde, 'Indische Duinen' en 'Familieziek', ontving hij eveneens in 2015 de Constantijn Huygens-prijs.

Sinds 2012 worden Gouden, Platina en Diamanten Boeken uitgereikt. Oorkondes worden uitgereikt aan boeken waarvan meer dan respectievelijk 200.000, 350.000 en 500.000 exemplaren zijn verkocht.

