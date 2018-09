Favoriete voor de Man Booker Prize haalt shortlist niet

De Ierse favoriete Sally Rooney haalde, verrassend, de shortlist niet voor de met 50.000 pond gedoteerde prijs. Ook de graphic novel 'Sabrina' van de Amerikaan Nick Drnaso viel weg: daarmee verdwijnt de kans dat de gerenommeerde prijs voor het eerst naar een stripverhaal gaat.

Juryvoorzitter Anthony Appiah, filosoof en schrijver, stelde dat alle zes finalisten 'mirakels van stilistische vindingrijkheid' zijn. 'Bij elk van hen staat de taal centraal', bewierookte hij het zestal. 'Elk van hen gaat op onderzoek naar de anatomie van de pijn - bij gedetineerden, bij slaven op een plantage - in een maatschappij gebroken door sektarisch geweld en zelfs in de natuur'. Eveneens gemeenschappelijk, aldus Appiah, is dat de auteurs in hun romans ook plaats ruimen voor 'momenten van hoop'.

Het wegvallen van Drnaso wordt gecompenseerd door de opname in de shortlist van Robin Robertson. Die Schotse schrijver-dichter combineert in 'The Long Take' lyriek en fotografie.

Als favoriete van het zestal dat de shortlist haalde, geldt de Ierse schrijfster Anna Burns. In 'Milkman' schetst zij een portret van een geïsoleerde jonge vrouw die moet (over)leven in het Noord-Ierland ten tijde van de 'troubles', de jaren van het paramilitaire geweld.

Vorig jaar ging de gegeerde prijs naar de Amerikaan George Saunders, die met 'Lincoln in the Bardo' de negentiende eeuwse VS-president Abraham Lincoln portretteert terwijl die treurt om het overlijden van zijn zoon.

De winnaar van editie 2018 wordt op 16 oktober bekendgemaakt.