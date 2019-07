De drie boekentips van Caroline Pauwels: 'Het kan geen kwaad te begrijpen wát er in de jaren 30 gebeurde'

We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Caroline Pauwels, rector aan de VUB.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Caroline Pauwels

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips. De democratie voorbij (Luc Huyse, 2014) Niemand beschrijft treffender de schade die de democratische instellingen sluipenderwijs is toegebracht. Maar Huyse geeft gelukkig ook aan hoe we die schade kunnen herstellen en de democratie sterker maken en herwaarderen. © GF The Origins of Totalitarianism (Hannah Arendt, 1951) Uiteraard is het altijd gevaarlijk om parallellen te trekken met wat in de jaren 30 gebeurde. Niettemin kan het geen kwaad om minstens goed te begrijpen wát er toen gebeurde. Democratische regimes zijn immers kwetsbaarder dan we soms beseffen. © GF Belgium: een utopie voor onze tijd (Philippe Van Parijs, 2018) De Belgische problemen lijken onoverkomelijk, maar Philippe Van Parijs ziet onverwachte oplossingen. Een pleidooi voor een model dat efficiënte solidariteit garandeert en de vier Belgische regio's in staat stelt een sterke identiteit te ontwikkelen en eigen accenten te leggen. © GF