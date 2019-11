Boekenwebwinkel Bookspot, de opvolger van ECI, stopt met de sponsoring van de BookSpot Literatuurprijs.

Boekenwebwinkel Bookspot, de opvolger van ECI, stopt met de sponsoring van de BookSpot Literatuurprijs. Dat staat te lezen op de website van de literaire weblog Tzum en van Boekblad.

Amper enkele dagen nadat de BookSpot Literatuurprijzen 2019 werden uitgereikt, raakt dus bekend dat sponsor BookSpot het voor bekeken houdt. De prijs moet op zoek naar een nieuwe sponsor.

Het is de zoveelste keer dat de prijs van sponsor en naam moet veranderen. De prijs werd in 1986 voor het eerst uitgereikt door de Nederlandse winkelketen AKO. Nadien werd het een tijd de Generale Bank Literatuurprijs, nadien opnieuw de AKO, waarna de sponsoring in 2015 overging op online boekenwinkel ECI. In 2018 veranderde de naam naar BookSpot Literatuurprijs.

Nu stopt dus ook de sponsoring van boekenwebwinkel BookSpot. 2019 was het laatste jaar dat contractueel was vastgelegd. Jeroen Kans van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs bevestigt aan Tzum het bericht. 'De Stichting en BookSpot hadden een contract van vijf jaar en hebben besloten dit niet verder te verlengen. De Stichting is bezig met een plan voor de voortzetting van de prijs. Begin 2020 komen we met meer nieuws hierover. Ondertussen gaat de jury aan de slag voor de editie 2020 van de Jaarlijkse Literatuurprijs.'

Niet de juiste uitstraling

Nog volgens Tzum zat het de BookSpot (en voordien de ECI) niet echt mee met de winnaars de voorbije jaren. 'De in 2016 ingebrachte Lezersprijs ging drie keer op rij naar dezelfde winnaar als de winnaar die de jury had aangewezen. Bovendien waren de uitverkoren boeken van Martin Michiel Driessen en Koen Peeters geen echte kaskrakers en het is nog maar de vraag of De hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo een echte verkoophit gaat worden. Daar waar de Libris Literatuurprijs elk jaar scoort, zie het succes van Rob van Essen en Murat Isik, heeft de BookSpot Literatuurprijs niet echt die uitstraling gekregen'.

Eerder dit jaar stopte BookSpot ook al met de sponsoring van de Gouden Strop voor het beste spannende boek.