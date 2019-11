Griet Op de Beeck en P.F. Thomése hadden allebei een problematische relatie met hun vader, die onrechtstreeks tot hun schrijverschap heeft geleid. Een dubbelgesprek over liefde, beknelling en de noodzaak om een eigen plaats te verwerven.

Ik denk dat schaamte hetgeen is wat ons verbindt, ' zegt Griet Op de Beeck, 'een schaamte die stamt uit onze kindertijd en die ons heel lang het gevoel gaf de grond niet te verdienen waar we met onze voeten op stonden.' We zitten in het cultureel centrum van Lopik, een kilometer of vijftien ten zuiden van Utrecht. Naast Op de Beeck zit de succesvolle Nederlander P.F. Thomése, bekend van het autobiografische Schaduwkind, waarin hij over de dood van zijn zes weken oude dochtertje schreef, en van de bekroonde romans Zuidland en De onderwaterzwemmer. Tijdens het interview in het café van het cultureel centrum schuifelen af en toe een aantal mensen aan ons voorbij, vol eerbied en bewondering, op weg naar de zaal waar Op de Beeck straks een lezing zal geven.

...