BMW blijft marktleider 

De verkoopcijfers van sectorfederatie Febiac spreken boekdelen. BMW is voor het tweede jaar op rij het bestverkochte merk op de Belgische markt. Ook de overige spelers in de top 5 zijn vooral premiummerken.

BMW bewees dat het als constructeur met een erg breed en qua motorisaties zeer divers gamma perfect inspeelt op de marktvraag. Vooral het gamma zuinige verbrandingsmotoren in combinatie met een doorgedreven elektrificatie legt het Zuid-Duitse automerk geen windeieren.

Zo is BMW voor het tweede jaar op rij het bestverkopende merk op Belgische bodem. In de top vijf komen we overigens nog andere premiummerken tegen, want naast BMW vinden we Volkswagen, Mercedes en Audi vooraan in deze ranking. De enige generalist in dit rijtje is Peugeot.

Eenzijdige klantenportfolio

Wat die uitzonderlijke, zo niet unieke marktsituatie verklaart is dat – in tegenstelling tot het zeer diverse BMW-gamma – de klantenportefeuille nogal eenzijdig uitvalt. Het klantenbestand is in hoofdzaak opgebouwd uit zakelijke bestuurders die hun wagen ofwel via een leasingcontract krijgen van hun werkgever ofwel fiscaal afschrijven binnen hun vennootschap. BMW mag dan wel de grootste zijn, maar dat is vooral bij de gratie van automobilisten die hun wagen niet (rechtstreeks) uit eigen zak betalen of daar fiscaal danig voor worden gecompenseerd.

De situatie waarin een topmerk als BMW op 1 staat (samen met de andere premiumspelers in de top 5) is uniek in de wereld en toont vooral aan dat er door de jaren heen een en ander is misgelopen met onze fiscaliteit, niet in het minst de belasting op arbeid. Blijft de vraag of de grote fiscale hervorming waar onze regering naarstig aan werkt deze situatie zal bestendigen…