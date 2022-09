Berlusconi shockeert met uitspraken over Poetin die tot oorlog gedwongen zou zijn

Voormalig premier Silvio Berlusconi heeft in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in Italië voor ophef gezorgd met uitspraken over Vladimir Poetin. De 85-jarige politicus zei donderdag in een televisie-interview dat de Kremlinleider gepusht werd om Oekraïne binnen te vallen.

“Poetin werd door het Russische volk, door een partij, door zijn ministers gepusht om met deze speciale operatie op de proppen te komen”, zei Berlusconi aan tv-zender Rai. Berlusconi is een vriend van de Russische president en aarzelde lange tijd om de invasie te veroordelen nadat de oorlog uitgebroken was. Nu zei hij: “Poetin is in een echt moeilijke en dramatische situatie beland.”

Silvio Berlusconi explaining the “special military operation”:



Putin’s aim was “simply replace Zelensky government with a government of decent people”.

pic.twitter.com/0yOapzNoVG — David Carretta (@davcarretta) September 23, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Afgevaardigden van de twee zelfverklaarde ‘republieken” in de Donbas hadden volgens Berlusconi aan Poetin gevraagd in te grijpen. De separatistische ‘republieken’ zouden de Russische president overtuigd hebben van de noodzaak van een interventie door te zeggen dat Oekraïne de twee gebieden met steeds feller geweld aanviel. Bovendien wou Poetin de regering van Volodimir Zelenski door een “regering van fatsoenlijke mensen” vervangen, aldus nog de partijleider van Forza Italia, een kleinere partner in het rechtse verbond dat kans maakt om de verkiezingen van zondag te winnen.

De uitspraken van de media-ondernemer verontrusten al wie een ommezwaai van Italië ten aanzien van Rusland vreest na de verkiezingen. Naast Berlusconi maakt ook Matteo Salvini deel uit van het rechtse blok. De leider van de uiterst rechtse partij Lega was jarenlang een fan van Poetin en bekritiseert de westerse sancties tegen Moskou.