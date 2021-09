Wie het als huurder van een sociale woning te bont maakt, zal er geen meer kunnen huren. De sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen gaan met een zwarte lijst werken. De Vlaamse regering heeft het licht daarvoor op groen gezet, schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Wie voor ernstige overlast bij omwonenden zorgt of zijn gehuurde sociale woning zwaar beschadigt of verwaarloost, dreigt niet langer bij een sociale huisvestingsmaatschappij terecht te kunnen voor een betaalbare woonst. Hardleerse zondaars die uit hun woning worden gezet, belanden vanaf 1 januari 2023 op een zwarte lijst, die hen uitsluit voor verhuur.

'Als iemand een beroep kan doen op een sociale woning, mogen we verwachten dat daar als een goede huisvader mee wordt omgegaan', zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Vooraleer op de zwarte lijst te belanden, moet een huurder door de vrederechter tot een uithuiszetting zijn veroordeeld. Daarna begint een schorsingsperiode van drie jaar te lopen, waarin inschrijving op de wachtlijst - het toekomstig centraal inschrijvingsregister - onmogelijk is.

Verhuurders op de private markt vrezen dat die probleemhuurders bij hen zullen aankloppen, maar krijgen geen inzage in de lijst.

Wie voor ernstige overlast bij omwonenden zorgt of zijn gehuurde sociale woning zwaar beschadigt of verwaarloost, dreigt niet langer bij een sociale huisvestingsmaatschappij terecht te kunnen voor een betaalbare woonst. Hardleerse zondaars die uit hun woning worden gezet, belanden vanaf 1 januari 2023 op een zwarte lijst, die hen uitsluit voor verhuur. 'Als iemand een beroep kan doen op een sociale woning, mogen we verwachten dat daar als een goede huisvader mee wordt omgegaan', zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Vooraleer op de zwarte lijst te belanden, moet een huurder door de vrederechter tot een uithuiszetting zijn veroordeeld. Daarna begint een schorsingsperiode van drie jaar te lopen, waarin inschrijving op de wachtlijst - het toekomstig centraal inschrijvingsregister - onmogelijk is. Verhuurders op de private markt vrezen dat die probleemhuurders bij hen zullen aankloppen, maar krijgen geen inzage in de lijst.