De Vlaamse regering is overeengekomen om te gaan voor een CO2-reductie van 32,6 procent tegen 2030. Zo gaat de maximumsnelheid op de Brusselse ring naar 100 kilometer per uur.

De Vlaamse regering heeft een akkoord over het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030. De doelstelling om 35 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2030 wordt tijdelijk iets naar beneden bijgesteld, maar de regering rekent erop dat technologische innovaties de kloof de komende tien jaar zullen dichtrijden.

De Vlaamse regering had het klimaatplan eigenlijk vorige vrijdag willen afkloppen, maar de geplande persconferentie werd toen op het laatste moment afgeblazen. Een en ander moest afgelopen weekend nog worden doorgerekend. De ministers geraakten er vanmorgen/maandagochtend dan vlot uit.

In de huidige plannen is sprake van een uitstootvermindering van 32,6 procent. Het initiële doel van 35 procent broeikasgasreductie tegen 2030 blijft, verzekerde minister-president Jan Jambon, maar de regering rekent de komende tien jaar op allerlei innovaties als zelfrijdende elektrische auto's of geothermische vernieuwingen om het gat dicht te fietsen. Ook federale en Europese maatregelen en bijkomende winsten uit de circulaire economie moeten de kloof helpen dichten.

350 maatregelen

Op het uitgewerkte plan van 350 maatregelen is het nog heel even wachten, maar verschillende vakministers lichtten maandagochtend wel al enkele concrete initiatieven toe:

De maximumsnelheid op de Brusselse ring gaat naar 100 kilometer per uur

De landbouw moet tegen 2030 een kwart minder CO2 uitstoten.

Wie vijf jaar na aankoop van een woning energetisch renoveert, zal tot 30.000 euro kunnen lenen aan 0 procent-tarief. Verplichte energierenovaties voor residentiële woningen komen er niet.

'Ambitieus, haalbaar en betaalbaar', noemt Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) de klimaatplannen. 'De doelstelling blijft 35 procent tegen 2030, maar we doen dat zonder te raken aan de welvaart en de portemonnee van de Vlamingen. Met de 350 huidige maatregelen kunnen we morgen al aan het werk, de komende tien jaar rekenen we op technologische evoluties en innovaties om de kloof dicht te rijden.'

Demir vertrekt vandaag/maandag nog naar de VN-klimaatconferentie in Madrid. Tegen 31 december moet ons land bij de Europese Commissie een aangepast Energie- en Klimaatplan indienen. Ook het federale niveau moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent verminderen.