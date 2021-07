'Zal de groep die Georges-Louis Bouchez probeert te overtuigen wel groter zijn dan de groep die hij afschrikt?', vraagt politicoloog Dave Sinardet zich af.

De hoofddoek van Ihsane Haouach, de door Ecolo benoemde regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, gescheiden zwemuurtjes voor vrouwen en een boerkini in het Anderlechtse openluchtzwembad The Flow: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez trekt ertegen van leer alsof zijn leven ervan afhangt. 'Communautaristische waanzin', tweette Bouchez over het openluchtzwembad. Zowel de hoofddoek in een publieke functie als het vrouwenzwemuur is een 'ongeoorloofde toegeving aan andere culturen en religies', vindt hij.

...

De hoofddoek van Ihsane Haouach, de door Ecolo benoemde regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, gescheiden zwemuurtjes voor vrouwen en een boerkini in het Anderlechtse openluchtzwembad The Flow: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez trekt ertegen van leer alsof zijn leven ervan afhangt. 'Communautaristische waanzin', tweette Bouchez over het openluchtzwembad. Zowel de hoofddoek in een publieke functie als het vrouwenzwemuur is een 'ongeoorloofde toegeving aan andere culturen en religies', vindt hij. Volgens The Flow is er niets aan de hand. Het gescheiden zwemuur is geen knieval voor de islam, maar een antwoord op een vraag van vrouwen die zich niet altijd veilig voelen in de publieke ruimte. Bouchez maakt er echter een identitair strijdpunt van. 'Feit is natuurlijk dat het identitaire thema in Franstalig België door geen enkele partij echt wordt bespeeld', zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). 'Terwijl uit onderzoek blijkt dat er ook daar een markt is voor een partij die kritische standpunten heeft over migratie en diversiteit. Dat publiek wil Bouchez aanboren.' Los van de algemene context verwijst Sinardet naar de specifieke Brusselse situatie, waar de MR in de oppositie zit en met die thema's de Brusselse regering in verlegenheid probeert te brengen. En dan met name de PS, waar het debat rond de hoofddoek interne onenigheid creëert. Of de MR-voorzitter ook zal scoren met zijn standpunten in een gemengde stad als Brussel, is nog maar de vraag. 'Dat is inderdaad een gok: zal de groep die je hiermee overtuigt wel groter zijn dan de groep die je hiermee afschrikt? Vooralsnog plukt in elk geval noch Bouchez, noch zijn partij de vruchten van zijn profileringsijver.' Het gevaar is bovendien, denkt Sinardet, dat Bouchez zich onmogelijk dreigt te maken tegenover potentiële coalitiepartners. 'En het was nu al nipt om in de regering te raken.' Is het niet vreemd dat uitgerekend de voorzitter van een liberale partij ten strijde trekt tegen hoofddoeken en boerkini's? 'Hij probeert die strijd natuurlijk wel op liberale waarden te baseren', zegt Sinardet. 'Er zijn verschillende invullingen van het liberalisme. Het Angelsaksische liberalisme stelt dat iedereen moet kunnen dragen wat hij wil. In het Verenigd Koninkrijk vormt de hoofddoek in publieke diensten dan ook geen probleem. Volgens een andere, meer Franse opvatting van het liberalisme, moet de overheid volstrekt neutraal zijn. Hoofddoeken passen daar niet bij. Op basis van de liberale politieke filosofie kun je in het hoofddoekendebat dus tegenovergestelde standpunten innemen.'