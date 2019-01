Wordt Reynders de nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa?

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders heeft zich afgelopen week kandidaat gesteld voor de topfunctie van secretaris-generaal van de Raad van Europa. Dat is een internationale organisatie bestaande uit 47 lidstaten die zich onder meer bezighoudt met mensenrechten, democratie en de rechtstaat. De organisatie werd in 1949 opgericht en heeft haar hoofdzetel in Straatsburg.

Momenteel zijn er twee kandidaten, de deadline voor de sollicitatie loopt af op tien januari.Op aanbeveling van de de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten stemt het parlement van de Raad van Europa uiteindelijk over wie het ambt voor een periode van vijf jaar mag bekleden. In juni wordt de knoop doorgehakt over wie de huidige secretaris-generaal Thorbjørn Jagland zal opvolgen vanaf 1 oktober 2019.

Het komt niet uit de lucht gevallen dat Reynders deze stap waagt. De MR-politicus aasde al langer op een internationale topfunctie. Reynders' kandidatuur betekent naar alle waarschijnlijkheid dat hij de nationale politiek na 26 mei laat voor wat ze is.