Met cijfers kun je alles bewijzen. Dat blijkt ook uit een aantal reacties op het Knack-artikel over de inkomens van parlementsleden. Kamerfractieleider Egbert Lachaert (Open VLD) betwistte op Twitter de gepubliceerde cijfers en berekende dat zijn nettoloon 3686,49 euro bedraagt en dus niet ruim 7000 euro. Zijn Brusselse PVDA-collega Jan Busselen komt dan weer uit op een netto-inkomen van 7419,77 euro per maand.

De bedragen die Knack publiceerde, komen uit een EU-rapport uit 2016 waarin wereldwijd 44 parlementen werden vergeleken. Alle bedragen daarin werden omgerekend in euro, jaarbedragen overgezet naar maandbedragen en voordelen en extra's allerhande opgelijst. Dat levert onvermijdelijk een wat diffuus maar toch interessant beeld op. Het rapport wijst overigens zelf op een aantal problemen van de vergelijkende tabel. 'Het vergoedingssyteem is geen eenvoudig of gemakkelijk te begrijpen onderwerp en omvat een groot aantal verschillende aspecten per land.'

