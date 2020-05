De Vlaamse regering overweegt de tarieven van de waterfactuur bij te sturen. De bedoeling is via variabele tarieven mensen aan te moedigen zuiniger met kraanwater om te springen, ­zeker in tijden van droogte zoals nu. Dat staat donderdag in De Tijd.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd samen met de watermaatschappijen en andere betrokkenen verschillende pistes uit te werken.

'Er zijn verschillende ideeën rond flexibele tarieven', zegt Carl Heyrman, directeur van AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven. 'We kunnen gaan naar water­tarieven die hoger liggen in droge periodes, om spaarzaamheid aan te moedigen. Je kan ook waterverbruik in de piekuren duurder maken om het verbruik beter te spreiden door de dag. Zo kan je vermijden dat distributieproblemen ontstaan omdat iedereen op hetzelfde moment zijn zwembad vult.'

Het idee is niet zozeer om water over de hele lijn duurder te maken, maar een laag verbruik te belonen en een bovengemiddeld waterverbruik te ontraden via een soort straftarief.

Het kabinet van Demir bevestigt dat de VMM en betrokken partijen is gevraagd enkele pistes te onderzoeken, maar een beslissing is er nog niet. 'Dus gaan we daar voor­lopig ook niet over communiceren.' Nieuwe tarieven zullen ook nog niet voor dit jaar zijn.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd samen met de watermaatschappijen en andere betrokkenen verschillende pistes uit te werken.'Er zijn verschillende ideeën rond flexibele tarieven', zegt Carl Heyrman, directeur van AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven. 'We kunnen gaan naar water­tarieven die hoger liggen in droge periodes, om spaarzaamheid aan te moedigen. Je kan ook waterverbruik in de piekuren duurder maken om het verbruik beter te spreiden door de dag. Zo kan je vermijden dat distributieproblemen ontstaan omdat iedereen op hetzelfde moment zijn zwembad vult.'Het idee is niet zozeer om water over de hele lijn duurder te maken, maar een laag verbruik te belonen en een bovengemiddeld waterverbruik te ontraden via een soort straftarief. Het kabinet van Demir bevestigt dat de VMM en betrokken partijen is gevraagd enkele pistes te onderzoeken, maar een beslissing is er nog niet. 'Dus gaan we daar voor­lopig ook niet over communiceren.' Nieuwe tarieven zullen ook nog niet voor dit jaar zijn.