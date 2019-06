Wat gebeurt er met het afval in de nieuwe blauwe PMD-zak? 'Wij gooien niet alles op één hoop'

Simon Demeulemeester Redacteur Knack

Al anderhalf miljoen Vlamingen mogen meer plastic verpakkingen in hun blauwe PMD-zak stoppen. De rest volgt later. Jan Verheyen van Fost Plus legt uit wat er verandert.