Het Overlegcomité van de verschillende regeringen scherpte vrijdag de maatregelen tegen corona aan. Zo gaat de horeca voor een maand dicht, komt er een nachtklok, kunnen mensen slechts één knuffelcontact bij zich thuis ontvangen.

De eerst uitgelekte maatregelen is wellicht de meest spectaculaire: horecazaken, cafés en restaurants, zullen een maand de deuren moeten sluiten. De maatregel gaat maandag in en zal na twee weken geëvalueerd worden. Er wordt compensatie voorzien voor de getroffen handelaars: de regering verdubbelt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten. Daarnaast worden de bestaande steunmaatregelen, zoals uitstel van betaling, verlengd en voorziet de regering een tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen. Er zijn ook uitzonderingen: hotels mogen blijven functioneren, net als afhaalrestaurants. Na begrafenissen mogen recepties doorgaan, met een maximum van 40 aanwezigen.

Verkoop van alcohol na 20 uur wordt verboden.

Er komt ook nationaal een nachtklok (een late avondklok), met een uitgaangsverbod tussen middernacht en vijf uur in de ochtend, tenzij voor essentiële verplaatsingen, zoals van en naar het werk. Ook die nachtklok gaat op maandag in, meer precies in de nacht van maandag op dinsdag.

De sociale contacten worden verder ingeperkt. Elk persoon mag nog maximaal één nauw (knuffel)contact hebben. Thuis mogen mensen nog vier personen ontvangen, mét mondmasker en op afstand. Dat moeten twee weken lang dezelfde vier personen blijven. Na die twee weken mogen vier andere personen worden gekozen.

Telewerk wordt de norm voor wie kan telewerken. Voor andere werkenden wordt gevraagd dat maatregelen getroffen worden om maximale bescherming te garanderen.

Dit jaar komen er geen kerstmarkten. Markten en kleine kermissen mogen wel blijven doorgaan. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A): 'Hoe gezellig ze ook zijn, maar de kerstmarkten nodigen het virus uit om rond te dwalen'.

De langverwachte coronabarometer staat volgens minister Vandenbroucke nog niet op punt. De barometer zal met verschillende alarmniveaus werken.

Er is, zei de minister, een akkoord rond de drempelwaarden die gehanteerd zullen worden. Volgens die drempelwaarden zitten we nu in het hoogste alarmniveau, het niveau vier. Maar is nog niet uitgemaakt welke maatregelen er voor elk van de niveaus zullen gelden. 'Als we de barometer op punt stellen, moet het duidelijk zijn wat dat betekent.'

Minister Vandenbroucke zei dat de protocollen met de cultuur- en sportsector de komende week herbekeken zullen worden om ze aan te passen aan de huidige situatie. In afwachting, tot volgende week vrijdag, blijven de huidige protocollen van kracht. Voor activiteiten die niet onder die protocollen vallen, wordt het maximum aantal mensen beperkt tot 40.

'Virus is onrechtvaardig'

Het zijn zware maatregelen aldus premier Alexander De Croo (Open VLD), en ze kunnen onrechtvaardig lijken. 'Maar het virus is onrechtvaardig'.

Volgens de premier moeten we nu nu allemaal een stapje achteruit zetten om er daarna als samenleving sterker uit te komen. 'We moeten deze maatregelen nemen'. Ze zijn nodig om de scholen open te kunnen houden, de ziekenhuizen te behoeden voor rampscenario's en de economie in de mate van het mogelijke te laten draaien. Want: 'De stijging is niet enkele percenten. Het gaat om verdubbelingen. Vandaag zijn er bijna 2000 mensen met covid in de ziekenhuizen, 372 mensen liggen op de intensieve zorg. Gisteren moesten we afscheid nemen van 35 mensen die overleden zijn aan het virus. De cijfers liggen een stuk hoger dan wat we gezien hebben in maart en april. Ik denk dat we de komende dagen de cijfers zullen zien blijven stijgen. Het is belangrijk om daarvoor te waarschuwen.'

Hij riep de bevolking op om de filosofie van de maatregelen onmiddellijk toe te passen, en niet te wachten tot maandag om aan de regels te voldoen.

Vlaamse maatregelen

Om de nieuwe coronamaatregelen van het Overlegcomité te begeleiden, komt de Vlaamse regering met een steunmechanisme voor ondernemers. Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er beroep op doen, meldde minister van Economie Hilde Crevits.

Alle restaurants en cafés waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder, liet Crevits weten. De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen. Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro. Ondertussen zijn er voor het eerste Vlaams beschermingsmechanisme al bijna 4000 aanvragen binnen, voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro, aldus Crevits.

De eerst uitgelekte maatregelen is wellicht de meest spectaculaire: horecazaken, cafés en restaurants, zullen een maand de deuren moeten sluiten. De maatregel gaat maandag in en zal na twee weken geëvalueerd worden. Er wordt compensatie voorzien voor de getroffen handelaars: de regering verdubbelt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten. Daarnaast worden de bestaande steunmaatregelen, zoals uitstel van betaling, verlengd en voorziet de regering een tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen. Er zijn ook uitzonderingen: hotels mogen blijven functioneren, net als afhaalrestaurants. Na begrafenissen mogen recepties doorgaan, met een maximum van 40 aanwezigen. Verkoop van alcohol na 20 uur wordt verboden.Er komt ook nationaal een nachtklok (een late avondklok), met een uitgaangsverbod tussen middernacht en vijf uur in de ochtend, tenzij voor essentiële verplaatsingen, zoals van en naar het werk. Ook die nachtklok gaat op maandag in, meer precies in de nacht van maandag op dinsdag.De sociale contacten worden verder ingeperkt. Elk persoon mag nog maximaal één nauw (knuffel)contact hebben. Thuis mogen mensen nog vier personen ontvangen, mét mondmasker en op afstand. Dat moeten twee weken lang dezelfde vier personen blijven. Na die twee weken mogen vier andere personen worden gekozen.Telewerk wordt de norm voor wie kan telewerken. Voor andere werkenden wordt gevraagd dat maatregelen getroffen worden om maximale bescherming te garanderen.Dit jaar komen er geen kerstmarkten. Markten en kleine kermissen mogen wel blijven doorgaan. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A): 'Hoe gezellig ze ook zijn, maar de kerstmarkten nodigen het virus uit om rond te dwalen'. De langverwachte coronabarometer staat volgens minister Vandenbroucke nog niet op punt. De barometer zal met verschillende alarmniveaus werken.Er is, zei de minister, een akkoord rond de drempelwaarden die gehanteerd zullen worden. Volgens die drempelwaarden zitten we nu in het hoogste alarmniveau, het niveau vier. Maar is nog niet uitgemaakt welke maatregelen er voor elk van de niveaus zullen gelden. 'Als we de barometer op punt stellen, moet het duidelijk zijn wat dat betekent.'Minister Vandenbroucke zei dat de protocollen met de cultuur- en sportsector de komende week herbekeken zullen worden om ze aan te passen aan de huidige situatie. In afwachting, tot volgende week vrijdag, blijven de huidige protocollen van kracht. Voor activiteiten die niet onder die protocollen vallen, wordt het maximum aantal mensen beperkt tot 40.Het zijn zware maatregelen aldus premier Alexander De Croo (Open VLD), en ze kunnen onrechtvaardig lijken. 'Maar het virus is onrechtvaardig'. Volgens de premier moeten we nu nu allemaal een stapje achteruit zetten om er daarna als samenleving sterker uit te komen. 'We moeten deze maatregelen nemen'. Ze zijn nodig om de scholen open te kunnen houden, de ziekenhuizen te behoeden voor rampscenario's en de economie in de mate van het mogelijke te laten draaien. Want: 'De stijging is niet enkele percenten. Het gaat om verdubbelingen. Vandaag zijn er bijna 2000 mensen met covid in de ziekenhuizen, 372 mensen liggen op de intensieve zorg. Gisteren moesten we afscheid nemen van 35 mensen die overleden zijn aan het virus. De cijfers liggen een stuk hoger dan wat we gezien hebben in maart en april. Ik denk dat we de komende dagen de cijfers zullen zien blijven stijgen. Het is belangrijk om daarvoor te waarschuwen.'Hij riep de bevolking op om de filosofie van de maatregelen onmiddellijk toe te passen, en niet te wachten tot maandag om aan de regels te voldoen. Om de nieuwe coronamaatregelen van het Overlegcomité te begeleiden, komt de Vlaamse regering met een steunmechanisme voor ondernemers. Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er beroep op doen, meldde minister van Economie Hilde Crevits.Alle restaurants en cafés waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder, liet Crevits weten. De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen. Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro. Ondertussen zijn er voor het eerste Vlaams beschermingsmechanisme al bijna 4000 aanvragen binnen, voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro, aldus Crevits.