Het is vandaag/vrijdag de warmste 31 juli sinds het KMI in 1833 met metingen begon.

Dat bevestigt weerman David Dehenauw. Het vorige dagrecord, dat dateert van 1943 en afklokte op 31,7 graden, werd verpulverd.Rond 13.00 uur zaten Ukkel al aan 32,4 graden, maar in de namiddag steeg het kwik nog gevoelig hoger.'In het weerstation van het West-Vlaamse Beitem werd zelfs 36,9 graden opgemeten', aldus Dehenauw. De hoogste temperatuur ooit gemeten in het weerstation van Ukkel, het referentiepunt voor België, was 39,7 graden. Dat was op 25 juli 2019.