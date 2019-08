Een dag na het startschot van de Vlaamse regering-Jambon blijft de keuze van Bart De Wever (N-VA) nazinderen. Ook federaal. Zo staat PS-voorzitter Elio Di Rupo met de rug tegen de muur. Is hij bereid de stekker uit de onderhandelingen te trekken?

Wanneer Elio Di Rupo (PS) in het Nederlands communiceert, is het altijd opletten geblazen. Zo ook maandagochtend. Een uur na de vrijgave van de startnota van informateur Bart De Wever (N-VA) kruipt Di Rupo in zijn virtuele pen. 'Zich inbeelden dat de PS een federale coalitie met de gewezen partners van de Zweedse coalitie zal aanvullen of depanneren is een utopie', klonk het op Twitter. 'Hij weet nog dat ik besta', klonk het uren later laconiek bij De Wever, die er bij VTM Nieuws op wees dat een echt gesprek tussen N-VA en PS nog steeds moet plaatsvinden.

...