De VRT komt met een strenger beleid rond gokreclame. Dat antwoordde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in het parlement op een vraag van Bart Tommelein (Open Vld).

De beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering geeft de omroep de opdracht om minder gokreclame te geven. Vanaf volgend jaar komt de VRT met strengere regels. De inkomsten uit reclame door kansspelbedrijven zullen jaar na jaar verlaagd worden. Online bijvoorbeeld, komt er een jaarlijkse afbouw met 20 procent. 'Dat geeft de VRT de tijd om alternatieven uit te werken voor het substantiële inkomstenverlies', zei Dalle.

Een tweede maatregel is een verandering in de manier waarop gokgedrag in beeld wordt gebracht. 'Het gokgedrag in het aanbod zal zeer behoedzaam worden benaderd, het zal op een maatschappelijk verantwoorde manier worden afgebeeld', aldus de minister.

Tot slot mogen de VRT-netten, stemmen en gezichten geen kansspelen meer promoten op sociale media, in reclame of op evenementen, schrijft de omroep in een toelichting. Alle stemmen en gezichten die aan de VRT verbonden zijn, moeten zich aan deze richtlijn houden, die mee opgenomen wordt in het aangepaste programmacharter. Externe medewerkers die slechts sporadisch voor de VRT werken, zullen ook eerst toestemming moeten vragen.

'Het is een goede zaak dat er een plan is uitgewerkt met een afbouwscenario voor gokreclame naar het einde van de legislatuur toe', zegt Tommelein. 'Het doel zou moeten zijn om gokreclame volledig stop te zetten op de kanalen en platformen van de VRT. Dat is ook noodzakelijk, de openbare omroep heeft een voorbeeldfunctie. Ik reken er dan ook op dat minister Dalle de vinger aan de pols houdt.'

Binnenkort ook 'topschermgezicht' met beperking?

De VRT wil graag tegen 2023 een topschermgezicht met een beperking, vertelde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in het parlement. De VRT moet volgens de beheersovereenkomst op verschillende manieren werk maken van de beeldvorming rond mensen met een beperking. Zo was er in het programma 'Factcheckers' een item waarin werd nagegaan hoe moeilijk het is om met een rolstoel het openbaar vervoer te nemen. Een andere manier is mensen met een beperking in beeld brengen op een manier waarop die handicap een bijna irrelevant kenmerk is. 'Zoals andere mensen bruin haar hebben of kaal zijn', zei Dalle. Een voorbeeld daarvan was het personage Luc Bomans in 'Thuis' na zijn ongeval.

'Maar de VRT engageert zich om nog meer te doen', aldus Dalle. 'Zo zou het heel mooi zijn als er ook eens een schermgezicht komt met een handicap. Dat zit absoluut in gedachten bij de VRT. Zij zouden graag in 2023 een nieuw gezicht voorstellen.' Dalle waarschuwde wel dat die zoektocht niet eenvoudig wordt, omdat het om mensen moet gaan die de top zijn in hun job.

'Dit is zeer belangrijk om naar een echt inclusieve maatschappij te gaan', reageert Katia Segers. Ook Vande Reyde juicht de beslissing toe. 'Mensen met een beperking worden vaak ofwel in een heldenrol of in een 'ocharme'-sfeer afgebeeld', zegt hij. 'Echte representatie gaat echter om mensen met een beperking laten zien omwille van wat ze wel kunnen en niet omwille van wat ze niet kunnen. Dit traject is daarom het goede voorbeeld.'

De beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering geeft de omroep de opdracht om minder gokreclame te geven. Vanaf volgend jaar komt de VRT met strengere regels. De inkomsten uit reclame door kansspelbedrijven zullen jaar na jaar verlaagd worden. Online bijvoorbeeld, komt er een jaarlijkse afbouw met 20 procent. 'Dat geeft de VRT de tijd om alternatieven uit te werken voor het substantiële inkomstenverlies', zei Dalle. Een tweede maatregel is een verandering in de manier waarop gokgedrag in beeld wordt gebracht. 'Het gokgedrag in het aanbod zal zeer behoedzaam worden benaderd, het zal op een maatschappelijk verantwoorde manier worden afgebeeld', aldus de minister. Tot slot mogen de VRT-netten, stemmen en gezichten geen kansspelen meer promoten op sociale media, in reclame of op evenementen, schrijft de omroep in een toelichting. Alle stemmen en gezichten die aan de VRT verbonden zijn, moeten zich aan deze richtlijn houden, die mee opgenomen wordt in het aangepaste programmacharter. Externe medewerkers die slechts sporadisch voor de VRT werken, zullen ook eerst toestemming moeten vragen. 'Het is een goede zaak dat er een plan is uitgewerkt met een afbouwscenario voor gokreclame naar het einde van de legislatuur toe', zegt Tommelein. 'Het doel zou moeten zijn om gokreclame volledig stop te zetten op de kanalen en platformen van de VRT. Dat is ook noodzakelijk, de openbare omroep heeft een voorbeeldfunctie. Ik reken er dan ook op dat minister Dalle de vinger aan de pols houdt.' De VRT wil graag tegen 2023 een topschermgezicht met een beperking, vertelde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in het parlement. De VRT moet volgens de beheersovereenkomst op verschillende manieren werk maken van de beeldvorming rond mensen met een beperking. Zo was er in het programma 'Factcheckers' een item waarin werd nagegaan hoe moeilijk het is om met een rolstoel het openbaar vervoer te nemen. Een andere manier is mensen met een beperking in beeld brengen op een manier waarop die handicap een bijna irrelevant kenmerk is. 'Zoals andere mensen bruin haar hebben of kaal zijn', zei Dalle. Een voorbeeld daarvan was het personage Luc Bomans in 'Thuis' na zijn ongeval. 'Maar de VRT engageert zich om nog meer te doen', aldus Dalle. 'Zo zou het heel mooi zijn als er ook eens een schermgezicht komt met een handicap. Dat zit absoluut in gedachten bij de VRT. Zij zouden graag in 2023 een nieuw gezicht voorstellen.' Dalle waarschuwde wel dat die zoektocht niet eenvoudig wordt, omdat het om mensen moet gaan die de top zijn in hun job. 'Dit is zeer belangrijk om naar een echt inclusieve maatschappij te gaan', reageert Katia Segers. Ook Vande Reyde juicht de beslissing toe. 'Mensen met een beperking worden vaak ofwel in een heldenrol of in een 'ocharme'-sfeer afgebeeld', zegt hij. 'Echte representatie gaat echter om mensen met een beperking laten zien omwille van wat ze wel kunnen en niet omwille van wat ze niet kunnen. Dit traject is daarom het goede voorbeeld.'