Jan Verheyen vertelde in De Zondag dat hij ooit het aanbod kreeg om zijn uitslag op de politieke stemtest van VRT te laten manipuleren. Noch hij, noch de openbare omroep wil of kan verder op de uitspraak ingaan. De hoofdredacteurs van toen ontkennen Verheyens bewering.

De VRT heeft BV's die een stemtest invulden voor een verkiezingsprogramma ooit aangeboden om hun resultaat te laten aanpassen. Twee bekende Vlamingen hebben dat ook effectief gedaan. Dat beweerde regisseur Jan Verheyen vorig weekend in een dubbelinterview met Groen-politica Meyrem Almaci dat in De Zondag verscheen.

'Ik kwam N-VA uit. Of ik dat wou laten aanpassen, vroegen ze. Ik zei van neen. Dat was nu eenmaal het resultaat', herinnert Verheyen zich. 'Tussen haakjes: twee anderen lieten hun uitslag wél aanpassen. [...] En neen,schat, ik ga niet zeggen wie die twee anderen zijn.'

Wanneer dat is gebeurd, zegt Verheyen niet in het interview en wil hij ook op onze vraag niet zeggen. 'Ik heb een overeenkomst met de VRT en wil er verder niet meer over spreken', is zijn antwoord.

In persarchief GoPress vonden we twee VRT-stemtesten waaraan Jan Verheyen deelnam: in 2003, toen hij bij Open VLD bleek aan te leunen, en in 2007, waarin hij effectief bij N-VA uitkwam. Aan die laatste test namen nog vijf andere BV's deel: tv-presentatrices Katja Retsin en Marlène de Wouters, ex-bokser Freddy De Kerpel, acteur-regisseur Stany Crets en actrice Dahlia Pessemiers. Crets en Pessemiers zeggen er niets van af te weten, de anderen zijn tot nu toe onbereikbaar voor commentaar.

Siegfried Bracke, voormalig Kamervoorzitter voor N-VA en toen journalist voor de VRT, was in 2003 een van de drijvende krachten achter de eerste VRT-stemtest. Hij kan zich naar eigen zeggen 'niet inbeelden dat iemand binnen de VRT dat ooit aan een BV zou hebben aangeboden. Ik zou het in elk geval nooit hebben goedgekeurd.' Pieter Knapen, die zich ten tijde van de verkiezingen inwerkte als hoofdredacteur en bezig was met de eenmaking van de nieuwsdienst, sluit zich daarbij aan, net als Leo Hellemans, die Knapen voorging als hoofdredacteur en daarna directeur Productie werd.

Vanuit de VRT zelf komt er een summiere verklaring. 'De allereerste Stemtest op televisie dateert van meer dan 16 jaar geleden. We hebben het geprobeerd maar kunnen niet nagaan welke afspraken er toen gemaakt zijn. Daarom kan ik niet reageren', zegt woordvoerder Hans Van Goethem. Ook op Verheyens uitspraak over een overeenkomst die maakt dat hij er niet meer over wil praten, reageert Van Goethem niet.