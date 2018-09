Voorzitter Vlaams Belang Dendermonde vindt Hitler leuk op Russisch sociaal netwerk

Ilse Annemans (Vlaams Belang Dendermonde) vindt nazistische en racistische foto's en memes leuk op de Russische socialenetwerksite VKontakte. https://t.co/cD4RNwNtmA — apache/ (@Apache_be) September 19, 2018

De site VK.com (VKontakte.com) is een Russische sociaalnetwerksite die ook vaak gebruikt wordt door mensen die geweerd zijn van Facebook omwille van gedrag dat de website niet toelaat.

Apache bericht op zijn website dat Ilse Annemans op de site een bericht leuk vindt waarin Adolf Hitler 'The Greatest Leader of all time' genoemd wordt. De site lijst ook een aantal andere nazistische en racistische foto's of memes op die van de nummer 3 op de Dendermondse Vlaams Belang-lijst een like krijgen. Een daarvan is een afbeelding van Hitler, vergezeld van de intussen in onder meer Duitsland verboden SS-leuze 'Meine Ehre heißt Treue'

Apache vergeleek het profiel op de Russische sociaalnetwerksite met het publieke Facebook-profiel van Annemans, 'dat beter afgeschermd is, en waar we geen spoor vinden van extreme posts'.