Serge Lipszyc, de voorzitter van het Comité I, het comité dat toezicht uitoefent op de inlichtingendiensten, betreurt en veroordeelt het feit dat zijn aanvullend rapport over de dreiging van extreemrechts is uitgelekt in de media. Dat rapport is aan de bevoegde commissie van de Kamer bezorgd. Lipszyc sluit een klacht niet uit.

'De voorzitter van het Comité I verneemt dat het rapport dat hij aan de Vaste Comités P en I van de Kamer heeft bezorgd bijna onmiddellijk naar de pers is gelekt. Hij betreurt dat ten zeerste en veroordeelt het, wie er ook achter het lek zit. Hij behoudt zich ook het recht om een klacht tegen onbekenden in te dienen met burgerlijke partijstelling', zo laat de voorzitter van het Comité I zaterdag weten in een persbericht.

Lipszyc zegt dat hij het parlementaire proces wil respecteren en dat hij daarom 'geen commentaar' zal geven over zijn rapport tot het maandag 8 november om 14 uur besproken wordt in de Kamercommissie. In het bewuste rapport, dat Belga kon inkijken, bevestigt het Comité I dat de opkomst van extreemrechts 'wel degelijk een ernstige bedreiging voor onze instellingen' vormt.

'De elementen, cijfers en zelfs concrete voorbeelden maken het mogelijk om, zelfs zonder het geheim van informatie of het geheim van het beraad of het beroepsgeheim te schenden, te staven dat er wel degelijk een ernstige bedreiging bestaat voor onze instellingen, zoals reeds vele malen is gezegd en geschreven in vorige verslagen', zo luidt de conclusie van het rapport.

Het rapport zelf werd door de Kamer gevraagd na een omstreden interview van Serge Lipszyc in het magazine 'Wilfried'.

